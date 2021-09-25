США резко ответили "Талибану" на заявление о возобновлении казней и ампутаций в Афганистане

США резко ответили "Талибану" на заявление о возобновлении казней и ампутаций в Афганистане

США предупредили талибов, что следят за их действиями.

США решительно осуждают намерение радикального исламистского движения "Талибан" возобновить казни и ампутации конечностей в захваченном Афганистане.

Соответствующее заявление представитель американского Государственного департамента Нед Прайс озвучил во время брифинга в пятницу, 24 сентября.

"Действия, о которых говорит "Талибан", являются явным грубым нарушением прав человека, и мы твердо стоим перед международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в любых таких нарушениях", — высказался представитель Госдепа.

Он отметил, что США поддерживают афганский народ, "особенно женщин, детей, журналистов, правозащитников, лиц с инвалидностью, членов сообщества ЛГБТК и членов групп меньшинств".

"Требуем, чтобы "Талибан" немедленно прекратил любые такие зверские нарушения. Мир следит. Международное сообщество очень внимательно следит. Вместе мы неизменно подчеркивали важность уважения прав человека и основных свобод для любого будущего правительства в Афганистане", — добавил Прайс.

Он еще раз подчеркнул, что США "очень внимательно наблюдают за действиями "Талибана".

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Накануне один из основателей "Талибана" мулла Норуддин Тураби заявил в интервью АР, что Талибан "готовится возобновить казни и ампутации конечностей.

"Отрубание рук совершенно необходимо для обеспечения безопасности", — высказался Тураби, указав, что это имеет сдерживающий эффект. Он добавил, что "власть" изучает вопрос о том, применять ли наказания публично, и "разработает политику".

Во время предыдущего правления "Талибана", осужденных убийц обычно казнили одним выстрелом в голову, выпущенным членом семьи жертвы. Стрелку также предлагалось взять "кровавые деньги" и позволить преступнику остаться в живых.

Осужденным за кражу ранее ампутовувалы руки и ноги, в зависимости от степени тяжести преступления.

Новости мира: в Афганистане возобновят казни и отрезание рук за кражи

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