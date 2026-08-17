США резко сократят военные учения с Южной Кореей: Трамп назвал неожиданную причину

Дональд Трамп и Ким Чен Ин / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру обороны Питу Гегсету существенно сократить масштабы совместных военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

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По словам Трампа, он недоволен проведением этих учений из-за своих «очень хороших отношений» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином.

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«Эти учения не только стоят дорого, причем значительную часть расходов, как всегда, покрывают Соединенные Штаты Америки, но и посылают абсолютно неуместный и враждебный сигнал КНДР», — заявил американский президент.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Северная Корея во время его президентства «не представляла никакой угрозы» для США и «всегда проявляла уважение».

Трамп отметил, что полностью отменить обучение уже поздно, однако он поручил Гегсету существенно сократить их масштаб.

Отдельно президент США рассказал, что недавно обсуждал с президентом Южной Кореи возможность приобщения страны к американским усилиям по денуклеаризации Ирана.

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«Я спросил президента Южной Кореи, не хотели бы они присоединиться к нам по делу денуклеаризации Исламской Республики Иран, на что они ответили: „Нет, спасибо!“», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что заместитель командующего Командованием ООН в Южной Корее генерал-лейтенант Скотт Винтер заявил, что участие Северной Кореи в войне России против Украины уже сказалось на балансе сил в сфере безопасности на Корейском полуострове.

Мы ранее информировали, что президент Южной Кореи Ли Чже Мен призвал возобновить диалог с Северной Кореей, чтобы заменить действующий на Корейском полуострове режим перемирия на полноценный «режим мира».

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