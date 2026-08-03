США резко увеличивают производство ракет Patriot: что стало причиной

Patriot / © Associated Press

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США подписали соглашение с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman на сумму более 3 миллиардов долларов для наращивания производства деталей для ракет-перехватчиков Patriot и THAAD. Запасы вооружения истощаются из-за войн в Иране и Украине.

Об этом пишет Reuters.

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США увеличат производство ракет Patriot и THAAD: что известно

Сообщается, что Пентагон и Northrop в понедельник объявили о подписании соглашения на сумму более 3 миллиардов долларов. Этот контракт последовал за объявленной неделей ранее сделкой с Lockheed на сумму до 58,6 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков Patriot.

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Согласно заявлению Пентагона новые рамочные договоренности позволят утроить производство ракетных комплексов Patriot и почетверить выпуск систем THAAD. Кроме того, соглашение предусматривает создание второго источника снабжения твердотопливных ракетных двигателей PAC-3 и наращивание производства устройств безопасности зажигания.

По оценкам вашингтонского аналитического центра Центра стратегических и международных исследований, на вооружении армии США сейчас меньше 1000 перехватчиков Patriot и менее 250 перехватчиков THAAD. Обе системы активно вовлекались в боевые действия на Ближнем Востоке. Переговорщики Пентагона были вынуждены давить на подрядчиков и заключать предварительные производственные контракты в начале этого года, чтобы ускорить процесс.

Отмечается, что остро нуждается в этом вооружении и Украина, которая сталкивается с хронической нехваткой таких боеприпасов. Ракеты Patriot остаются единственным вооружением в украинском арсенале, способным перехватывать вражеские баллистические ракеты.

Кроме того, США заключили аналогичное рамочное соглашение с материнской компанией Raytheon (RTX), чтобы увеличить производство крылатых ракет «Томагавк» с нынешних показателей около 60 единиц в год до 1000 штук в год.

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Производство ракет Patriot в Украине — последние новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что Украина активно работает с партнерами из США и Европы по поставкам новых пакетов поддержки для противовоздушной обороны, а также готовит расширение производства и локализации западного вооружения.

Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа пока не дала Украине разрешение на производство ракет к системам Patriot из-за опасений утечки секретных технологий.

Поэтому в Конгрессе резко раскритиковали такое решение американского лидера.

В то же время, переговоры по налаживанию производства ракет к Patriot в Украине продолжаются, однако быстрых результатов ожидать не стоит. К зиме стороны вряд ли успеют подписать долгосрочный контракт, а на запуск самих заводов уйдет еще больше времени.

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