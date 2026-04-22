- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 15
- Время на прочтение
- 2 мин
США рискуют остаться без ракет из-за войны с Ираном — оценка Пентагона
Наиболее уязвимой категорией является ракетное вооружение.
В случае возникновения нового военного конфликта с участием США или вмешательства Вашингтона в уже действующее противостояние американские военные могут столкнуться с «краткосрочным риском» нехватки боеприпасов.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, ознакомленные с внутренним документом Пентагона.
Согласно оценкам, наиболее уязвимой категорией является ракетное вооружение. В отчете отмечается, что во время войны с Ираном арсеналы США были «значительно исчерпаны».
Эти выводы совпадают с анализом Центра стратегических и международных исследований. По его данным, только за последние семь недель американские силы потратили не менее 45% запасов высокоточных ударных ракет.
Кроме того, использованы по меньшей мере половина ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических целей, а также почти 50% ракет-перехватчиков системы ПВО Patriot.
В документах также говорится о потере примерно 30% общего запаса ракет Tomahawk. Кроме того, зафиксировано сокращение более чем на 20% запасов дальнобойных ракет класса «воздух-поверхность», а также около 20% ракет SM-3 и SM-6.
В Пентагоне полагают, что для восстановления запасов этого оружия может потребоваться от четырех до пяти лет.
Аналитики предполагают, что в ближайшее время американские военные, «вероятно, будут хранить запасы бомб и ракет», чтобы поддерживать боевые действия против Ирана в «краткосрочной перспективе». В то же время имеющихся ресурсов, по их оценкам, хватит для более продолжительного противостояния с этой страной.
«Но количество критически важных боеприпасов, остающихся в арсеналах США, не достаточно для противостояния почти равному противнику, такому как Китай. И понадобятся годы, прежде чем запасы этого оружия вернутся к довоенному уровню», — говорит вывод Центра стратегических и международных исследований.
«Высокие издержки на боеприпасы сделали окно завышенной уязвимости в западной части Тихого океана. Потребуется от одного до четырех лет, чтобы пополнить эти запасы, а затем еще несколько лет, чтобы расширить их», — заявил полковник морской пехоты США Марк Кансиан, один из авторов отчета.
В то же время в Пентагоне уверяют, что ситуация находится под контролем. Спикер ведомства Шон Парнелл подчеркнул, что военные США «имеют все необходимое для выполнения всех указаний во время и в месте, избранные президентом».
«С момента вступления в должность президента Трампа мы провели многочисленные успешные операции, обеспечивая при этом американским вооруженным силам широкий арсенал возможностей для защиты наших людей и наших интересов», — сказал он.
Ранее сообщалось, что США предупредили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Мы ранее информировали, что Пентагон рассматривает вариант привлечения автогигантов к использованию их кадровых и производственных ресурсов для наращивания выпуска боеприпасов и другой оснастки.