США рискуют проиграть войну с Китаем: в чем преимущество Пекина

В китайско-американской войне, начало которой прогнозируют на ближайшие годы, американская армия может потерпеть быстрое поражение от роев китайских дронов, если оперативно не исправит свою уязвимость перед этим видом оружия.

Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на отчет Центра новой американской безопасности (CNAS).

Аналитики отмечают, что в Пентагоне много говорят о борьбе с дронами, но до сих пор даже не определили свои приоритеты в этом направлении. С другой стороны, Китай вкладывает значительные ресурсы в разработку беспилотных систем, особенно небольших дронов-камикадзе, а также разрабатывает более продвинутые образцы беспилотников. В прошлом году Пекин заказал один миллион дронов-камикадзе с поставкой до 2026 года, что дает понимание объемов перевооружения китайской армии.

«Без значительных запасов средств противодействия дронам США рискуют, что их стратегии ведения войны будут сведены на нет массовыми атаками китайских дронов, и США могут проиграть войну за Тайвань», — пишут авторы отчета Стейси Пэттиджон, директор оборонной программы CNAS, и Молли Кэмпбелл, научный ассистент.

Аналитики отмечают, что Пентагон потратил годы и миллиарды долларов на программы по борьбе с беспилотниками, но в итоге получил достаточно дорогие образцы кинетического противодронового оружия, где один выстрел стоит гораздо дороже, чем те беспилотники, которые они должны уничтожать.

И это очень плохое положение дел, учитывая, что в случае войны за Тайвань Китай применит против американских сил в регионе огромное количество дешевых дронов-камикадзе.

Как пишет Business Insider, вооруженные силы Китая внимательно изучают опыт войны России против Украины, уделяя внимание беспилотникам. И хотя США тоже пытаются перенимать украинский опыт, в настоящее время Китай, похоже, опережает американцев.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление о нападении Китая на Тайвань.