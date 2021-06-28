США с 1 августа прекращают оказывать консульские услуги в России

Получить американскую визу для россиян станет гораздо сложнее.

С 1 августа 2021 года Соединенные Штаты перестанут предоставлять консульские услуги в России.

Об этом рассказал посол США в России Джон Салливан в интервью российскому телеканалу "Дождь".

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Такое решение в Вашингтоне приняли из-за сокращения числа сотрудников дипломатических представительств. Как известно, Россия внесла США в список "недружественных" государств. Из-за этого на американские дипломатические учреждения лишились возможности нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.

"С 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек. Поэтому чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских", — заявил Салливан.

По его словам, из-за нехватки сотрудников консульские службы "не смогут обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

Напомним, что президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились вернуть послов, высланных из России и США.

21 июня посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Соединенные Штаты Америки после примерно трех месяцев пребывания в Москве.

Посол США в России Джон Салливан вернулся в Москву 24 июня после более чем двухмесячного отсутствия.

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