Северная Корея, которую Запад и Украина обвиняют в незаконных поставках оружия в Россию, заявила в воскресенье, 29 сентября, что военная помощь США Украине – это "невероятная ошибка" и "игра с огнем".

Об этом пишет Reuters.

Ким Е Чжон, сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына, заявила, что действия Вашингтона ведут к эскалации войны в Украине и "ставят всю Европу на грань ядерной войны".

"Соединенные Штаты и Запад не должны игнорировать или недооценивать серьезное предупреждение России. Действительно ли США и Запад способны справиться с последствиями, поскольку они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой?", — цитирует слова Ким государственное информационное агентство KCNA.

По словам Ким, помогать Зеленскому продолжать "военную авантюру" — опасная и безответственная игра, а объявление о новой военной помощи США в размере 8 миллиардов долларов было "невероятной ошибкой и глупым поступком".

Ким является влиятельной фигурой в правящей Трудовой партии КНДР и часто делает заявления о позиции Пхеньяна по вопросам политики и безопасности, которые, как считается, одобрены ее братом Ким чен Ыном.

Напомним, Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) США настаивает на том, чтобы Штаты отказались от статус-кво после окончания Холодной войны в своих отношениях с Россией и признали Россию "постоянной" угрозой мировой безопасности.

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