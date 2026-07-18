Ракетный удар Ирана. / © Associated Press

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Утром 17 июля Центральное командование США заявило, что их военные завершили седьмую ночь ударов по Ирану. В то же время Тегеран бросил новые угрозы и нанес серию ударов по американским союзникам.

Об этом сообщает издание Sky News.

Военное командование Соединенных Штатов добавило, что они ударили по объектам наблюдения, военной логистической инфраструктуре, подземным хранилищам оружия и морским возможностям». В ходе атаки американцы применили истребители, воздушные беспилотники и военные корабли.

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«Более 50 тыс. американских военнослужащих действуют по всему Ближнему Востоку, остаются бдительными, смертоносными и готовыми к действию», — говорится в сообщении.

Удары Ирана по союзникам Америки

Ночью Кувейту несколько раз в течение ночи предупреждали об иранских дронах и беспилотниках, а также о перехвате враждебных целей. Государственные СМИ сообщили, что пострадали пирс топливной поддержки в порту Аль-Ахмади и центр обработки данных и связи.

Авиакомпания Kuwait Airways перенесла некоторые рейсы после временного закрытия международного аэропорта страны из-за «вражеских ракетных атак и атак беспилотников».

Военные Иордании заявили, что их противовоздушная оборона перехватила и сбила 10 иранских ракет, нарушивших воздушное пространство страны. Отмечается, что информации о жертвах или разрушениях нет. В то же время подразделения Королевских инженеров уже приступили к расчистке и обезвреживанию обломков в местах ударов.

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Армия обороны Бахрейна заявила, что страна также являлась мишенью иранских «воздушных атак» в течение ночи. Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили множество воздушных целей.

Кроме того, Корпуса стражей исламской революции отчитался, что атаковал американские боевые самолеты и центр обработки данных в Бахрейне и Кувейте. В частности, авиабазу Шейх-Иса в Бахрейне, где базируются боевые самолеты Штатов.

Угрозы Ирана

После ударов США старший советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи предупредил, что Тегеран готов вернуться к «полномасштабной и разрушительной» войне, если «атаки продлятся еще два-три дня».

«Что это значит? Это означает, что Иран больше не будет ограничиваться только местью, и ни одна политическая граница не будет защищена от наступательных сил Ирана», — заявил военный.

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Кроме того, КСИР заявил , что «ни одна капля нефти» не покинет Ормузский пролив. Они обратились ко всем кораблям, пытающимся пройти проливом с просьбой «обращать внимание на предупреждения и заявления».

«Пока не прекратится агрессия преступной Америки, экспорт химических удобрений и даже ни капли нефти и газа из этого региона будет невозможен», — говорится в заявлении организации.

Война в Иране - последние новости

На днях The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Дональд Трамп рассматривает расширение военной операции против Ирана после совещания с ближайшими советниками. В Белом доме рассматривается несколько вариантов развития событий. В частности, усиление ударов, развертывание сухопутных войск для захвата иранских территорий у Ормузского пролива, а также бомбардировка ядерного объекта на горе Пикакс.

Тем временем The Conversation пишет о том, что Иран загнал США в тупик. Ведь контроль над Ормузским проливом стал главным рычагом влияния Тегерана. Впрочем, отчаянные попытки Трампа выйти победителем могут привести к опасной эскалации.

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