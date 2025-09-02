США скатываются в прошлый век: миллиардер предупредил о большой опасности

США / © Associated Press

Известный американский инвестор и владелец хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил, что политика Дональда Трампа в США приобретает черты, похожие на авторитарные тенденции 1930-х годов, и отметил, что многие финансисты боятся открыто выражать свое мнение относительно президента.

В комментарии Financial Times Далио отметил "разрыв в благосостоянии", "раскол ценностей" и кризис доверия, которые, по его мнению, ведут к радикализации политики в стране.

"То, что происходит сейчас в политической и социальной сфере США, напоминает события 1930-1940-х годов в мире", - отметил он.

Особое внимание Далио уделил вмешательству государства в частный сектор, в частности, решением Трампа приобрести 10-процентную долю у производителя микросхем Intel. Он охарактеризовал это как проявление сильного автократического руководства, направленного на контроль финансовой и экономической ситуации.

Рэй Далио. / © Getty Images

Инвестор также выразил обеспокоенность по поводу ослабления независимости Федеральной резервной системы. В частности, Трамп недавно уволил одного из членов ФРС и назначил на вакантную должность своего союзника, что, по мнению Далио, подрывает доверие к центральному банку и уменьшает привлекательность владения долларовыми долговыми активами. Он отметил, что международные инвесторы стали перераспределять капитал из казначейских облигаций в золото.

Далио предупредил о последствиях многолетнего дефицита бюджета и росте государственного долга. По его оценкам, США тратят около 7 триллионов долларов в год, в то время как доходы составляют всего 5 триллионов, что создает значительный дисбаланс. Инвестор прогнозирует, что через 2–4 года это может привести к серьезным финансовым проблемам, связанным с госдолгом.

Он также подчеркнул, что политика Трампа, в частности, государственный контроль над центральными банками и бизнесом, усиливает авторитарные тенденции.

"Рост разрыва в благосостоянии и ценностях приводит к усилению популизма и непримиримых конфликтов, которые невозможно разрешить демократическим путем. В результате авторитарный стиль руководства укрепляется, поскольку часть населения желает, чтобы государственные лидеры взяли систему под свой контроль", - пояснил Далио.