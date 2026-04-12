США скрывают секреты НЛО: конгрессмен заявил о реальности инопланетян

Соединенные Штаты скрывают информацию о технологиях инопланетян, которые на самом деле являются реальными.

Об этом заявил американский конгрессмен-республиканец Тим Берчетт в эфире Newsmax, сообщает издание Metro.

Политик утверждает, что получил такую информацию от спецслужб, которая в случае ее обнародования не даст спать людям по ночам из-за переживаний и размышлений.

«Две недели назад меня проинформировали об одном деле, и это бы всколыхнуло… Думаю, эта страна бы развалилась, если бы люди услышали все то, что слышал я», — заявил Берчетт.

Ранее он поддержал разоблачителя, который утверждал, что правительство имеет доказательства существования внеземных космических кораблей и скрывает их.

«Я думаю, что он говорит правду. Я считаю, что многое еще станет известным. Есть достаточно свидетелей, достаточно квалифицированных пилотов, астронавтов, буквально наших героев, которые выступили с заявлениями об определенных вещах, и поэтому, по моему мнению, достаточно очевидно, что правительство это скрывает», — сказал он.

Политик считает, что причина того, что обществу не подают всей информации, заключается в том, что она «настолько фрагментирована и закрыта, что людей, которые могли бы сложить эти данные в единую картину, давно уже нет».

Конгрессмен Берчетт настаивает, что президент США Дональд Трамп должен выполнить свое обещание, которое он сделал в феврале этого года, и обнародовать правительственные файлы, связанные с внеземной жизнью. Эти документы до сих пор не были опубликованы.

Напомним, в феврале этого года президент США Дональд Трамп поручил федеральным агентствам, включая Пентагон, начать идентификацию и обнародование файлов, связанных с НЛО. Недавно Белый дом зарегистрировал домен «aliens.gov» (пришельцы), что вызвало новые предположения относительно долгожданного раскрытия информации об НЛО.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что он «одержим» неопознанными летающими объектами (НЛО), и пообещал раскрыть тайну, прежде чем покинуть пост.