США скрывают существование инопланетян с конца 19 века: громкое заявление конгрессмена

Политик говорит, что у него есть доказательства.

Республиканец Тим Берчетт, член комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающийся слушаниями по делу о фактах расследования случаев появления НЛО, заявил о том, что инопланетяне существуют. И правительство США знает о них с конца XIX века.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам политика, он видел убедительные доказательства существования инопланетян и их космических кораблей, принятых называть НЛО.

Согласно заявлению Берчетта, внеземные существа обладают недоступными нам технологиями и если бы инопланетяне хотели, то давно бы превратили людей в "угольные брикеты". Но внеземная цивилизация не представляет нам угрозы, потому что до сих пор не реализовала ни одного враждебного нам сценария.

Он также уверяет, что ему показали секретные документы, а также видео, которые до сих пор недоступны широкой публике, и они доказывают, что инопланетяне существуют и посещали Землю. По словам конгрессмена, на самом деле правительство США скрывает факт существования инопланетян не с 1947 года, когда произошел знаменитый Розуэлльский инцидент (якобы крушение НЛО в штате Нью-Мексико), а с 1897 года, когда произошло падение НЛО в штате Техас.

Напомним, в Пентагоне заявили, что военные исследуют более 500 случаев появления НЛО. Но имеющихся данных также недостаточно, чтобы установить, чем являются большинство этих объектов. Хотя более 160 неизвестных летающих объектов признали воздушными шарами.

Американские военные заявили о том, что в архивах ВМС США большое количество видео с НЛО. Но показывать эти видео общественности пока рано, и для этого есть свои причины.

Американское космическое агентство NASA собрало группу из 16 экспертов, которая в течение девяти месяцев будет исследовать сообщения о неопознанных воздушных явлениях.

Пентагон показал недавно рассекреченное видео с НЛО, которое в 2022 году было зафиксировано над зоной боевых действий на Ближнем Востоке. Однако американцы не видят признаков того, что это может быть внеземным объектом.

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