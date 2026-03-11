Ракетный удар США по Ирану / © скриншот с видео

Предварительное расследование установило, что Соединенные Штаты несут ответственность за смертельный ракетный удар «Томагавком» по иранской начальной школе. Это произошло из-за ошибки американских военных, которые использовали устаревшие разведывательные данные.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, ознакомленные с расследованием.

Офицеры Центрального командования США создали координаты цели для удара по соседней иранской базе, включив в нее школьное здание, которое ранее принадлежало к военному объекту.

Устаревшие данные были предоставлены Разведывательным управлением Министерства обороны США.

Школа в городе Минаб расположена на том же квартале, что и здания ВМС Ирана, которые используются Корпусом стражей Исламской революции, главной целью военных ударов США.

Место, где расположена школа, изначально было частью базы.

Чиновники, проинформированные о расследовании, заявили, что здание не всегда использовалось как школа, хотя точно неизвестно, когда школа открылась на этом месте.

Чиновники отметили, что выводы являются предварительными, и что остаются важные вопросы без ответа относительно того, почему устаревшая информация не была проверена дважды.

Издание отмечает, что удар по школе, полной детей, несомненно, станет одной из самых ужасных военных ошибок последних десятилетий. Иранские чиновники заявили, что количество погибших составило по меньшей мере 175 человек, большинство из которых — дети.

Хотя общий вывод был в целом ожидаемым — Соединенные Штаты являются единственной страной, участвующей в конфликте и использующей ракеты «Томагавк», — он уже бросил тень на военную операцию США в Иране.

Удар по школе в Иране - что известно

Напомним, в иранском городе Минаб, провинция Хормозган, во время масштабной военной операции США и Израиля одна из ракет попала в начальную школу для девочек. В результате прямого попадания здание школы полностью разрушено.

Ранее президент США Дональд Трамп отрицал причастность американских сил к удару по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана, который произошел 28 февраля.