США снимут санкции с России ради мирного соглашения с Украиной – CNN

США снимут санкции с России ради мирного соглашения с Украиной.

Об этом пишет CNN.

Издание сообщает подробности плана Кита Келлога, которого Трамп назначил спецпредставителем по урегулированию российско-украинской войны.

Помимо "заморозки" линии фронта и создания демилитаризованной зоны, план содержит такие тезисы:

При условии согласия на переговоры Россия получит ограниченное ослабление санкций.

Полное снятие санкций состоится только в случае заключения мирного соглашения, которое понравится Киеву.

Экспорт российских энергоносителей будет обложен специальным сбором, который пойдет на восстановление Украины.

Украина не должна отказываться от оккупированных территорий, но обязуется добиваться возвращения только дипломатическим путем.

Что касается последнего пункта, Келлог признает, что это станет возможным только после отстранения Путина от власти.

Келлог говорит, что нужно было дать больше оружия до российского вторжения и сразу после него, чтобы Украина могла победить.

"Это мрачный компромисс для мрачной войны. Но это может не закончиться и при этом открыть новую главу, где единство и поддержка Запада начинают разрушаться, а Путин, как за столом переговоров, так и на фронте, приближается к своим целям”, – заключает издание.

Напомним, 27 ноября избранный 47-й президент США Дональд Трамп назначил 80-летнего американского генерал-лейтенанта Кита Келлога спецпредставителем по вопросам Украины и России.

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