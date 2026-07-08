США снова бомбят Иран: американская авиация развернула масштабную операцию у Ормузского пролива

США снова наносят удары по территории Ирана / © ClashReport

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Вооруженные силы Соединенных Штатов приступили к проведению дополнительных военных ударов по территории Ирана для снижения потенциала местных вооруженных формирований. Эта силовая операция направлена на обеспечение безопасности и защиту свободы международного судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

Об этом сообщило Центральное командование США.

Цель военной операции

Американское военное руководство отмечает, что такие радикальные действия стали прямым ответом на недавнюю неоправданную агрессию против гражданских экипажей и коммерческих кораблей. Официальный Вашингтон стремится привлечь Тегеран к жесткой ответственности за создание реальной опасности на этом жизненно важном международном водном пути.

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«Силы Центрального командования США приступили к проведению дополнительных ударов по Ирану, чтобы еще больше снизить их способность угрожать свободе судоходства», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Целенаправленное уничтожение иранской военной инфраструктуры должно лишить страну возможности безнаказанно атаковать торговые суда, свободно передвигающиеся по открытым международным водам.

Предварительные удары и отмена перемирия

Накануне американская авиация атаковала стратегические цели вблизи Бандар-Аббаса , уничтожив системы противовоздушной обороны, береговые радары и портовую инфраструктуру. В Вашингтоне предупредили, что эта масштабная силовая акция имела целью наказать агрессора за постоянные нападения на коммерческие суда и нарушение предварительных договоренностей.

Параллельно с военными действиями Соединенные Штаты отменили санкционные исключения, позволявшие Ирану экспортировать нефть, поскольку иранская сторона не придерживалась взятых на себя обязательств. Следует отметить, что резкое военное и экономическое обострение совпало с масштабными похоронными процессиями в стране из-за гибели бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

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Тем временем во время саммита НАТО в Анкаре американский президент объявил об окончательной отмене режима прекращения огня и отказе от дальнейших мирных переговоров. Глава Белого дома подверг резкой критике иранское руководство, обвинив его в откровенной лжи относительно недопущения создания ядерного оружия, и назвал любые дипломатические контакты с ними пустой тратой времени.

Сразу после публичного заявления руководства Соединенных Штатов о выходе из перемирия на мировых рынках зафиксировали стремительное удорожание энергоносителей. Стоимость эталонных марок нефти подскочила более чем на 5%, мгновенно отреагировав на новую волну эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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