США снова сняли санкции с российской нефти: уверяли, что этого не будет

США снова сняли санкции с РФ

Соединенные Штаты снова возобновили генеральную лицензию на покупку российской нефти, отгруженной на суда до 17 апреля.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B „О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года“, — говорится в сообщении.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент уверял, что Вашингтон больше не будет продлевать специальные разрешения на сделки с российской нефтью.

«Мы не будем продолжать действие генеральной лицензии на российскую нефть и не будем продолжать действие генеральной лицензии на иранскую. Повторяю: речь шла о нефти, которая уже находилась в море до 11 марта. Так что весь этот объем уже использован», — рассказал американский министр.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вновь активизируют санкционное давление на российский нефтяной сектор, постепенно сворачивая временные послабления, вводимые из-за глобального энергетического кризиса.

Мы ранее информировали, что США вернули полные санкции против российской нефти, но позволили «Лукойлу» продолжить работу за границей.