- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
США снова сняли санкции с российской нефти: уверяли, что этого не будет
Ранее глава Минфина заявлял, что снятое ограничение было временным и больше его не будут продолжать.
Соединенные Штаты снова возобновили генеральную лицензию на покупку российской нефти, отгруженной на суда до 17 апреля.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.
«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B „О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года“, — говорится в сообщении.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент уверял, что Вашингтон больше не будет продлевать специальные разрешения на сделки с российской нефтью.
«Мы не будем продолжать действие генеральной лицензии на российскую нефть и не будем продолжать действие генеральной лицензии на иранскую. Повторяю: речь шла о нефти, которая уже находилась в море до 11 марта. Так что весь этот объем уже использован», — рассказал американский министр.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вновь активизируют санкционное давление на российский нефтяной сектор, постепенно сворачивая временные послабления, вводимые из-за глобального энергетического кризиса.
Мы ранее информировали, что США вернули полные санкции против российской нефти, но позволили «Лукойлу» продолжить работу за границей.