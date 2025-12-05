США снова угрожают выходом из НАТО: Европе выдвинули ультиматум с жестким дедлайном

США угрожают Европе ограничениям своего участия в НАТО

Реклама

Отношения внутри Североатлантического альянса могут претерпеть кардинальные изменения уже в ближайшие годы. Представители Пентагона на встрече с дипломатами стран-членов НАТО в Вашингтоне четко дали понять: Соединенные Штаты больше не хотят нести основное бремя конвенционной (неядерной) обороны Европы. Американцы установили конкретный срок для передачи ответственности, который многие в ЕС считают невыполнимым.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.

Суть ультиматума: все, от разведки до ракет

По информации издания, США хотят, чтобы до 2027 года Европа самостоятельно обеспечивала большинство своих оборонных потребностей – от разведывательных данных до ракетного вооружения.

Реклама

Чиновники Пентагона сообщили европейским коллегам, что Вашингтон не удовлетворен темпами, с которыми ЕС усиливает свою обороноспособность после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Если дедлайн не будет соблюден, США могут прекратить участие в некоторых механизмах оборонной координации НАТО. Это стало бы драматическим изменением в работе Альянса, где Америка традиционно играла роль первой скрипки.

Почему Европа называет план нереалистичным

Европейские дипломаты восприняли это известие с тревогой. Они отмечают, что срок до 2027 года нереалистичен, независимо от того, как измерять прогресс.

Главные препятствия:

Дефицит времени: Для замены определенных американских возможностей нужны не только деньги и политическая воля, но и время, которого мало.

Очереди на производство Даже если Европа захочет купить больше американского оружия (к чему призывают в США), заказы на самые современные системы расписаны на годы вперед.

Уникальные возможности США предоставляют специфическую разведку и средства наблюдения, которые невозможно просто «купить» в магазине.

Позиция команды Трампа

Пока не до конца понятно, является ли дедлайн 2027 года официальной позицией всей администрации Дональда Трампа или только видением отдельных чиновников Пентагона. Однако риторика Белого дома остается последовательной: союзники должны платить больше.

Реклама

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландо на встрече министров иностранных дел стран НАТО подтвердил серьезность намерений Вашингтона.

«Изменения американских администраций говорили об этом в той или иной форме почти всю мою жизнь… но наша администрация подразумевает именно то, что говорит», – написал Ландо в соцсети X.

Следует отметить, что Европейский Союз установил свою цель — быть готовым самостоятельно защищать континент до 2030 года, но даже этот термин аналитики считают слишком амбициозным.

Напомним, командующий НАТО считает, что Европа справится в случае сокращения войск США на континенте. Алексус Гринкевич заявил, что уверен в возможностях Европы и Канады и подчеркнул, что в НАТО готовы к любым кризисам и непредвиденным обстоятельствам.