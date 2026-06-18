США сняли морскую блокаду с иранских портов — что изменилось

США отменили блокаду морского движения в Иран

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Соединенные Штаты отменили ограничения на морское движение в иранские порты и прибрежные районы. Соответствующее решение было принято по поручению президента США Дональда Трампа.

Центральное Командование Вооруженных Сил США сообщило об этом 18 июня.

Как сообщается в официальном заявлении, американские военные больше не препятствуют проходу судов, направляющихся в порты Ирана или выходящих из них через акватории Персидского и Оманского заливов.

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Также отмечается, что все меры по обеспечению морской блокады США прекращены.

Покинули ли США регион

Американские военно-морские силы останутся в регионе. По данным заявления, корабли ВМС США продолжат находиться поблизости для контроля за исполнением достигнутых договоренностей и обеспечения соблюдения всех условий соглашения.

Другие детали относительно характера договоренностей или сроков их действия пока не обнародованы.

Напомним, три супертанкера под флагом Саудовской Аравии, перевозивших около 6 млн баррелей сырой нефти, уже прошли по Ормузскому проливу. Сегодня, 18 июня, через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп подписал меморандум с Ираном о прекращении войны, суда преодолели пролив.

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