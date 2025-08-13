США сняли с России финансовые ограничения: в чем причина

США временно сняли ограничения с России на финансовые транзакции / © Associated Press

Соединенные Штаты временно сняли с России некоторые ограничения на финансовые транзакции. Послабление касается мер, прямо связанных с подготовкой к саммиту на Аляске, который проведут 15 августа президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин.

Об этом говорится в опубликованном 13 августа сообщении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Так называемая генеральная лицензия временно разрешает некоторые финансовые операции, запрещенные санкциями против России, если они непосредственно касаются проведения встречи Путина и Трампа.

В то же время документ не позволяет разблокировать замороженные активы и проводить другие запрещенные операции, кроме прямо указанных в лицензии.

Послабление действует до 20 августа 2025 года.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в том случае, если переговоры президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске пройдут неудачно, прямые санкции США против России могут усилиться, а вторичные пошлины в отношении торговых партнеров Москвы могут возрасти.

Министр также отметил, что санкции против России в зависимости от результата встречи могут быть усилены или ослаблены, или введены на определенный срок.