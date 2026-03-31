США сняли санкции с трех российских судов — что известно
США разрешили работу трех контейнеровозов РФ, находившихся под санкциями.
Министерство финансов США исключило из санкционных списков три российских судна.
Об этом говорится в официальном сообщении профильного подразделения ведомства (OFAC).
Ограничение отменено по следующим контейнеровозам:
Fesco Moneron;
Fesco Magadan;
Sv Nikolay.
Следует заметить, что снятие санкций означает, что этим судам снова разрешено проводить финансовые операции, заходить в порты и пользоваться услугами, ранее заблокированными американским законодательством.
Все суда курсируют под российским флагом и были изъяты из списка санкций без дополнительных объяснений.
Санкции США в отношении РФ — последние новости
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США обновило санкционные правила, разрешив подготовку к продаже международного подразделения российской компании «ЛУКойл». Новая лицензия от Офиса по контролю за иностранными активами будет действовать до мая, открывая путь к крупным соглашениям.
Кроме этого, Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на морских судах.
Тогда Дональд Трамп объяснил, что отменил санкции на нефть, чтобы «снизить цены, пока ситуация не уладится».