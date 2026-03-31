США сняли санкции с трех российских судов — что известно

США разрешили работу трех контейнеровозов РФ, находившихся под санкциями.

Российское судно (иллюстративное фото)

Министерство финансов США исключило из санкционных списков три российских судна.

Об этом говорится в официальном сообщении профильного подразделения ведомства (OFAC).

Ограничение отменено по следующим контейнеровозам:

  • Fesco Moneron;

  • Fesco Magadan;

  • Sv Nikolay.

Следует заметить, что снятие санкций означает, что этим судам снова разрешено проводить финансовые операции, заходить в порты и пользоваться услугами, ранее заблокированными американским законодательством.

Все суда курсируют под российским флагом и были изъяты из списка санкций без дополнительных объяснений.

Санкции США в отношении РФ — последние новости

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США обновило санкционные правила, разрешив подготовку к продаже международного подразделения российской компании «ЛУКойл». Новая лицензия от Офиса по контролю за иностранными активами будет действовать до мая, открывая путь к крупным соглашениям.

Кроме этого, Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на морских судах.

Тогда Дональд Трамп объяснил, что отменил санкции на нефть, чтобы «снизить цены, пока ситуация не уладится».

