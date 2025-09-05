Флаги Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

США готовы взять на себя ведущую роль по мониторингу буферной зоны на территории Украины после заключения мирного соглашения. Это должно послужить защитой от повторения агрессии со стороны России.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами партнеров Украины.

Соединенные Штаты якобы согласились руководить наблюдением за буферной зоной с помощью дронов, спутников и других разведывательных средств. При этом США будут координировать свои действия с другими странами, которые также будут осуществлять наблюдение.

Издание объясняет, что буферная зона будет большой демилитаризованной территорией внутри Украины, которая будет разделять «российскую» и украинскую территории. Однако, как отмечается, ее границы пока не определены.

Источники издания подчеркнули, что в буферной зоне не будут развернуты американские войска. Допускается участие в миротворческой миссии военных подразделений из одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, например, Саудовской Аравии или Бангладеш. Это связано с категорическим несогласием Кремля на присутствие в Украине военных из стран-членов Альянса.

При этом существует вероятность, что гарантии безопасности для Украины от стран НАТО могут быть предоставлены на основе ряда двусторонних соглашений между Украиной и ее союзниками.

Напомним, британское издание The Telegraph раскрыло детали гарантий безопасности для Украины. В частности, некоторые страны Европы выдвинули идею создания демилитаризованной буферной зоны для разделения украинских и российских войск после окончания боевых действий. Ее могут патрулировать миротворцы или наблюдатели.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неожиданно заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Украине, но и агрессору Российской Федерации.