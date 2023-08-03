США согласовали продажу Финляндии уникальной системы ПВО: что известно

Данная система ПВО еще ни разу не была продана третьей стране.
Соединенные Штаты согласовали продажу Финляндии израильской системы противовоздушной обороны "Праща Давида".
Об этом информирует издание The Times of Israel.
Сообщается, что подобная система ПВО будет впервые продана другой стране.
Власти Финляндии еще в апреле заявили, что хотели бы приобрести данные системы противовоздушной обороны сразу после вступления в НАТО. Однако покупка требовала одобрения со стороны Вашингтона, поскольку США участвовали в разработке системы ПВО "Праща Давида".
Сообщается, что сделка составляет около 316 миллионов евро.
"Праща Давида", действующая в Израиле с 2017 года, способна перехватывать ракеты на расстоянии 40-300 километров.
Напомним, ранее сообщалось, что Финляндские пограничники ожидают значительного наплыва нелегальных мигрантов из России, которые будут пытаться скрыться из страны из-за проведения мобилизации.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении ПВО там, "где сейчас больше всего нужно".
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