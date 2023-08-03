США согласовали продажу Финляндии уникальной системы ПВО: что известно

Данная система ПВО еще ни разу не была продана третьей стране.

Соединенные Штаты согласовали продажу Финляндии израильской системы противовоздушной обороны "Праща Давида".

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Об этом информирует издание The Times of Israel.

Сообщается, что подобная система ПВО будет впервые продана другой стране.

Власти Финляндии еще в апреле заявили, что хотели бы приобрести данные системы противовоздушной обороны сразу после вступления в НАТО. Однако покупка требовала одобрения со стороны Вашингтона, поскольку США участвовали в разработке системы ПВО "Праща Давида".

Сообщается, что сделка составляет около 316 миллионов евро.

"Праща Давида", действующая в Израиле с 2017 года, способна перехватывать ракеты на расстоянии 40-300 километров.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндские пограничники ожидают значительного наплыва нелегальных мигрантов из России, которые будут пытаться скрыться из страны из-за проведения мобилизации.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении ПВО там, "где сейчас больше всего нужно".

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