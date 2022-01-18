США сомневаются, что Берлин введет жесткие санкции против России — Bloomberg

Депутат Бундестага Нильс Шмид пожаловался, что США легко призывать Германию к более жесткой позиции в отношениях с Россией.
США сомневаются в готовности Берлина ввести жесткие санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Bloomberg.
Источника издания утверждают, что некоторые американские чиновники даже говорят о "проблеме Германии".
Депутат Бундестага Нильс Шмид пожаловался, что США легко призывать Германию к более жесткой позиции в отношениях с Россией. Но за это Европе придется заплатить высокую экономическую цену.
"Запад должен спросить себя, готов ли он заплатить экономическую цену, включая возможный энергетический бойкот. Есть веские причины не делать этого", — сказал он.
В издании отметили, что такие отношения между США и Германией очень напоминают события 1980-х годов. Когда президент Штатов Рональд Рейган назвал СССР "империей зла", Западная Германия поддерживала строительство газопровода из Сибири в Европу.
Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине.
Напомним, что новая глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине.
Также посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что новое правительство Шольца отказывается поставлять Украине оружие.
Читайте также: