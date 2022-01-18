США сомневаются, что Берлин введет жесткие санкции против России — Bloomberg

США сомневаются, что Берлин введет жесткие санкции против России — Bloomberg

Депутат Бундестага Нильс Шмид пожаловался, что США легко призывать Германию к более жесткой позиции в отношениях с Россией.

США сомневаются в готовности Берлина ввести жесткие санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источника издания утверждают, что некоторые американские чиновники даже говорят о "проблеме Германии".

Депутат Бундестага Нильс Шмид пожаловался, что США легко призывать Германию к более жесткой позиции в отношениях с Россией. Но за это Европе придется заплатить высокую экономическую цену.

"Запад должен спросить себя, готов ли он заплатить экономическую цену, включая возможный энергетический бойкот. Есть веские причины не делать этого", — сказал он.

В издании отметили, что такие отношения между США и Германией очень напоминают события 1980-х годов. Когда президент Штатов Рональд Рейган назвал СССР "империей зла", Западная Германия поддерживала строительство газопровода из Сибири в Европу.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине.

Напомним, что новая глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине.

Также посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что новое правительство Шольца отказывается поставлять Украине оружие.

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