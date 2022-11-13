США сообщили, что будет с санкциями против РФ после окончания войны в Украине

Даже после войны некоторые санкции против РФ могут действовать.

Некоторые введенные против России санкции могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью The Wall Street Journal.

"Россия действительно не делает никаких попыток начать переговоры с Украиной на каких-то условиях, приемлемых для Украины. Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, думаем, что определенные санкции должны остаться в силе", – сказала она.

О каких именно санкциях идет речь, глава американского Минфина не уточнила.

Ранее сообщалось, что США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой.

В начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Санкционный пакет содержит запрет на импорт российской продукции на сумму в семь миллиардов евро и ограничение цен на нефть.

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что российские олигархи готовы отдать часть состояния на восстановление Украины, чтобы выйти из-под санкций.

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