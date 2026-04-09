- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 520
- Время на прочтение
- 2 мин
США сорвали переговоры еще до старта: в Иране сделали громкое заявление
Иран обвинил США в срыве потенциальных переговоров еще до их начала – в Тегеране заявляют о нарушении ключевых договоренностей.
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США нарушили три из десяти пунктов рамочного соглашения еще до начала возможных переговоров.
Об этом он написал в соцсети X, сообщает Associated Press .
По его словам, поэтому переговоры и прекращение огня не имеют смысла. Галибаф утверждает, что Вашингтон не придерживался условий, которые Иран определил как основу для урегулирования.
Речь идет, в частности, о:
продолжение атак на Ливан,
проникновение беспилотника в воздушное пространство Ирана,
позицию администрации Дональд Трамп по поводу запрета обогащения урана.
В то же время, по словам спикера, ранее Трамп называл иранское предложение из десяти пунктов основанием для переговоров, однако США нарушили его еще до их старта.
Перемирие между США и Ираном — последние новости
Напомним, Израиль в среду, 8 апреля, нанес массированный удар по Ливану. ЦАХАЛ заявил о самой большой атаке и 100 целях за 10 минут. Удары были нанесены по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, Бекаа и южном Ливане.
В этот же день войска США и Израиля вроде бы обстреляли иранский нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Иран ответил ударами по целям в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.
Ранее премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху согласился на предложенное Трампом двухнедельное перемирие с Ираном , но только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения атак в регионе. В то же время, Израиль не распространяет это перемирие на Ливан и оставляет за собой право продолжать боевые действия на этом направлении.