США сорвали переговоры еще до старта: в Иране сделали громкое заявление

Флаги Ирана и США / © Getty Images

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США нарушили три из десяти пунктов рамочного соглашения еще до начала возможных переговоров.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Associated Press .

По его словам, поэтому переговоры и прекращение огня не имеют смысла. Галибаф утверждает, что Вашингтон не придерживался условий, которые Иран определил как основу для урегулирования.

Речь идет, в частности, о:

продолжение атак на Ливан,

проникновение беспилотника в воздушное пространство Ирана,

позицию администрации Дональд Трамп по поводу запрета обогащения урана.

В то же время, по словам спикера, ранее Трамп называл иранское предложение из десяти пунктов основанием для переговоров, однако США нарушили его еще до их старта.

Напомним, Израиль в среду, 8 апреля, нанес массированный удар по Ливану. ЦАХАЛ заявил о самой большой атаке и 100 целях за 10 минут. Удары были нанесены по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, Бекаа и южном Ливане.

В этот же день войска США и Израиля вроде бы обстреляли иранский нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван. Иран ответил ударами по целям в Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Ранее премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху согласился на предложенное Трампом двухнедельное перемирие с Ираном , но только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения атак в регионе. В то же время, Израиль не распространяет это перемирие на Ливан и оставляет за собой право продолжать боевые действия на этом направлении.