США сорвали поездку российского чиновника в ООН: в Москве взорвались заявлениями
Россия обвинила США в отказе выдать визу должностному лицу МИД РФ для участия в заседании Совета Безопасности ООН. В Москве заявили о нарушении обязательств Вашингтона как принимающей штаб-квартиру организации страны.
Россия обвинила США в отказе выдать визу заместителю министра иностранных дел РФ Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза, которое проходило под председательством министра иностранных дел Китая Ван И, передает Reuters.
По словам Небензи, Алимов, который в российском МИД курирует вопросы, связанные с ООН, должен присутствовать на заседании по приглашению китайской стороны. Российский дипломат назвал ситуацию «вопиющим проявлением неуважения» к председательству Китая в Совете Безопасности.
«Несмотря на все наши попытки убедить американскую сторону выдать ему визу, в конце концов виза ему не была предоставлена», — заявил Небензя.
Он также утверждает, что США нарушили свои обязательства как страна, принимающая штаб-квартиру ООН. По словам российского представителя, согласно соглашению о штаб-квартире, доступ к зданию ООН в Нью-Йорке должен быть обеспечен всем чиновникам государств-членов организации.
В ООН заявили, что ожидают от страны пребывания выдачи виз всем лицам, которым необходимо участвовать в работе организации. Спикер генсека ООН Фархан Хак отметил, что это стандартная позиция секретариата.
В то же время, по данным представителя ООН, министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи, вероятно, также не выдали визу для участия в этом же заседании. Поэтому он не находился в Нью-Йорке и не смог встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, как планировалось.
Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что для заключения мирного соглашения с Украиной, по версии Москвы, необходимо устранить первопричины российской агрессии.
В частности, он повторил ряд тезисов российской пропаганды, заявив, что одной из причин вторжения РФ якобы было стремление Украины присоединиться к НАТО, а также преследование русскоязычного населения.
В то же время спикер Путина Дмитрий Песков выдвинул циничные обвинения Владимиру Зеленскому. По его словам, Кремль якобы «предпочитает мирный путь». Впрочем, лживо добавил он, «воинственные заявления» президента Украины являются «главным препятствием» миру.