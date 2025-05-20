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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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США создали новую ядерную бомбу: что о ней известно

Американский ядерный арсенал пополнился новой, более мощной версией управляемой бомбы B61.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Ядерная бомба B61-13. Фото: DOE

Ядерная бомба B61-13. Фото: DOE

США завершили производство первого образца новой ядернойбомбы B61-13 — она мощнее предшественницы и создана для поражения подземных бункеров. Производство завершили на год раньше срока.

Об этом сообщило издание TWZ

По данным Министерства энергетики США, B61-13 является модификацией точной бомбы B61-12, но со значительно более высокой максимальной мощностью и должна заменить бомбу B61-7.

Бомба предназначена для уничтожения:

  • глубокие подземные бункеры;

  • масштабные военные объекты;

  • пункты управления противника.

«Модернизация ядерного арсенала Америки является важной для реализации программы президента Трампа „Мир через силу“. Чрезвычайная скорость производства B61-13 является свидетельством изобретательности наших ученых и инженеров, а также срочности, с которой мы сталкиваемся в усилении сдерживания в новую нестабильную эпоху», — подчеркнул министр энергетики Крис Райт США.

Судя по обнародованным фотографиям, новая ядерная бомба США B61-13 внешне почти не отличается от своего предшественника, B61-12. Она унаследовала тот же хвостовой комплект (TKA) с инерциальной системой наведения (INS), а также современные функции безопасности и точности. Однако главное отличие кроется под обтекаемым корпусом — мощность.

B61-13, вероятно, будет соответствовать мощности B61-7, чья максимальная сила взрыва достигает 340-360 килотонн. Для сравнения, B61-12 имеет мощность в 50 килотонн.

В отличие от B61-12, которую могут использовать союзники НАТО, B61-13 предназначена исключительно для армии США.

Напомним, эксперт ВСУ заявил, что главная ядерная ракетаРФ «Ярс» имеет серьезный дефект.

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