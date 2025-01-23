США создают для ВСУ таинственную ракето-бомбу, которая сможет топить корабли: что обнаружили эксперты

США разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу ERAM с дальностью применения 463 км, на которую могут поставить Quicksink против кораблей и других морских целей.

Об этом пишут аналитики DEFENSE EXPRESS.

Эксперты отмечают, что только эта техническая характеристика сейчас доступна.

В рамках реализации этой программы американские военные хотят интегрировать на эту ERAM перспективную головку самонаведения Quicksink, характеристики которой должны давать возможность топить даже корабли и другие морские цели, отмечают в DEFENSE EXPRESS.

"Здесь также следует детализировать, что впервые о существовании программы ERAM стало известно только в июле 2024 года, хотя при этом заявлялось, что контракт на старт работ по этой ракето-бомбе был выдан еще в январе прошлого года. При этом базовые условия контракта предусматривают, что ERAM должна быть готова за 2 года (т.е. к 2026 году очевидно), и что объемы производства должны составлять 1000 единиц на год. Кроме США, в эту программу также вовлечены Украина, Дания и Нидерланды», – объясняют там.

Quicksink: что известно

Особенность головки самонаведения Quicksink состоит в том, что там интегрирована радиолокационная и инфракрасная головка самонаведения. Ее уже испытали с интеграцией на GBU-31/B JDAM.

"Если кратко излагать результаты этих тестов – на финальном этапе полета, при непосредственном выходе на цель управляемая авиабомба оказалась неуязвимой к влиянию средств РЭБ противника", – говорят эксперты.

"Есть деталь, что Quicksink стоит 200 тыс. долларов за единицу, но ВВС США надеются, что в ходе работы над этой системой наведения стоимость уменьшится до 50 тысяч долларов за единицу", – говорится в объяснении.

Напомним, стало известно, что немецкие батареи Patriot начнут свою работу.