США созывают первое заседание «Совета мира» Трампа: что будут обсуждать

Дональд Трамп / © Associated Press

В Вашингтоне 19 февраля должно состояться первое официальное заседание так называемого «Совета мира» президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, Дональд Трамп лично представляет Раду как исключительную площадку для глобальных решений, называя ее «самым престижным советом лидеров, когда-либо создаваемым». В то же время за кулисами инициатива вызывает все больше вопросов.

На начальном этапе Белый дом описывал «Совет мира» как ограниченный по полномочиям надзорный орган. Заявлялось, что оно должно способствовать разоружению Газа и контролировать технократический переход управления на этой территории. В ноябре 2025 года эту концепцию в рамках более широкого мирного процесса поддержала Организация Объединенных Наций.

Однако, как отмечает Bloomberg, в процессе формирования Совета его реальные функции и цели стали менее понятны даже близким союзникам США. Европейские партнеры, представители международных организаций и аналитики все чаще выражали непонимание того, чем должна заниматься новая структура.

Особую обеспокоенность вызвал проект устава Совета, в котором, несмотря на первоначальные заявления, вообще не упоминалась Газа. Это стало одной из причин, почему Великобритания, Франция и ряд других стран Европейского Союза приняли решение не приобщаться к инициативе.

По информации агентства, администрация Трампа пыталась заверить партнеров, что «Совет мира» не преследует цель подменять Организацию Объединенных Наций или выходить за пределы отдельных региональных вопросов. Впрочем, сам текст устава, по оценкам критиков, свидетельствует о более широких амбициях нового органа.

