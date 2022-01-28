США созывают заседание Совбеза ООН из-за угрозы российского вторжения в Украину

Провести заседание предлагают в понедельник, 31 января.

Глава миссии США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести открытое заседание Совета Безопасности ООН из-за угрожающих действий России у границ Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте американского представительства в ООН.

Американская дипломат отметила, что наращивание российских войск на границах Украины и в Беларуси является чрезвычайно важным вопросом "для международного мира и безопасности".

"Более 100 000 российских военнослужащих размещены на границе с Украиной, а Россия участвует в других дестабилизирующих акциях, направленных против Украины, что представляет явную угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН", — говорится в сообщении.

Такое предложение США сделали "после недель тесных консультаций с Украиной и партнерами в Совете Безопасности", чтобы с помощью дипломатии снизить напряженность.

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"Члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка при продолжении вторжения России в Украину", — говорится в заявлении.

Судя по сообщению Линды Томас-Гринфилд, заседание может состояться в понедельник, 31 января.

"Это не момент, чтобы ждать и наблюдать. Сейчас нужно полное внимание Совета, и мы с нетерпением ждем прямого и целенаправленного обсуждения в понедельник”, — говорится в заявлении.

США созывают Совет Безопасности ООН из-за угрозы российского вторжения в Украину | Новости мира

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании 25 января рассмотрели обращение Верховной Рады в международные парламенты, правительства и организации через военный шантаж России.

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