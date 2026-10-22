США срочно выводят дипломатов из Саудовской Аравии: чего опасаются в Вашингтоне

Флаг США / © Associated Press

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Государственный департамент США приказал части американских дипломатических работников и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за угрозы дальнейших боевых действий. Вашингтон также рассматривает возможность вывоза семей сотрудников дипломатических представительств из других стран Персидского залива.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

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По информации агентства, решение связано с усилением атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на территории Саудовской Аравии.

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Представитель Государственного департамента США Томми Пиготт подтвердил, что распоряжение касается американских государственных служащих, не выполняющих критически важных функций, и членов их семей в Саудовской Аравии.

В то же время он подчеркнул, что официальный приказ распространяется только на эту страну.

Почему США эвакуируют дипломатов

По словам представителя Госдепартамента, в последнее время хуситы усилили атаки на гражданские объекты Саудовской Аравии, в частности, аэропорты и критическую инфраструктуру.

Эти удары уже привели к гибели мирных жителей и серьезным перебоям в транспортном сообщении.

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В среду, 21 октября, посольство США в Эр-Рияде обнародовало предупреждение о возможных новых нападениях хуситов.

Особую обеспокоенность вызывает безопасность авиасообщения после недавних смертоносных атак, в частности, на аэропорт саудовской столицы.

По данным четырех американских чиновников, цитируемых Reuters, дипломатические представительства США в других государствах Персидского залива также могут получить распоряжение о выезде членов семей сотрудников.

Однако Госдепартамент пока не подтвердил принятие таких решений по другим странам региона.

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Ситуация на Ближнем Востоке обостряется

Нынешняя эвакуация проходит на фоне эскалации боевых действий в Йемене и расширения регионального противостояния, связанного с войной США и Израиля против Ирана, которая началась в конце февраля.

После начала боевых действий Тегеран атаковал американские объекты в регионе, из-за чего Вашингтон ранее сокращал дипломатическое присутствие в ряде государств.

В марте под удар беспилотников попали американское посольство в Эр-Рияде и расположенный там объект Центрального разведывательного управления США.

Впоследствии часть дипломатического персонала была возвращена в страны Персидского залива, однако новая волна атак заставила Вашингтон снова пересмотреть меры безопасности.

Дальнейшее обострение конфликта создает риски не только для дипломатических миссий, но и гражданской инфраструктуры, транспортного сообщения и энергетических рынков региона.

Напомним, что ранее хуситы атаковали аэропорт Саудовской Аравии: Lufthansa и Air India отменили полеты.

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