США срывают поставки ракетных систем союзникам: что будет с оружием для Украины

Истощение американских запасов покидает Европу без оружия / © Минобороны Украины

Вашингтон предупредил ряд европейских стран о серьезных перебоях в поставках американского оружия . Главной причиной является стремительное истощение арсеналов Пентагона из-за высокой интенсивности использования боеприпасов на Ближнем Востоке за последние два месяца.

О масштабном кризисе военных поставок пишет Financial Times со ссылкой на ряд осведомленных источников.

Какое оружие задерживается

По данным издания, Пентагон предупредил Великобританию, Польшу, Литву, Эстонию и других партнеров об отложенных сроках снабжения сразу нескольких ключевых систем. В первую очередь задержки будут касаться:

ракет для высокомобильных артиллерийских систем HIMARS ;

боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны NASAMS ;

ракет-перехватчиков для систем Patriot .

Американское командование уже вынуждено перебрасывать вооружение из других регионов, включая Индо-Тихоокеанское, чтобы перекрыть дефицит на Ближнем Востоке. В Минобороны США заявили, что сейчас "тщательно оценивают новые запросы на оборудование от партнеров, а также уже имеющиеся договоры, чтобы обеспечить соответствие оперативным потребностям".

Последствия для украинского фронта

Перебои в снабжении стали крайне тревожным сигналом для Украины. Системы ПВО NASAMS и Patriot являются основой защиты украинских городов от российских ракетных атак, а РСЗО HIMARS играет решающую роль в поражении вражеских целей на фронте.

Украинский чиновник подтвердил журналистам, что задержки со снабжением американского оружия для Киева начались сразу после вспышки конфликта с Ираном. Последствия этого дефицита уже ощутимы: по словам президента Владимира Зеленского, из-за опоздания поставок пусковые установки Patriot иногда оставались абсолютно пустыми во время массированных российских обстрелов.

Трансатлантическое напряжение и глобальное влияние

Война с Ираном усугубила опасения, хватит ли у США оружия для сдерживания Китая в случае конфликта вокруг Тайваня. Эксперты по безопасности предупреждают, что проблемы ожидают и союзников в Азии — в частности, Японии и Южной Кореи, которые слишком зависимы от американских ракетных перехватчиков.

Ситуация разворачивается на фоне политического напряжения. Президент США Дональд Трамп подверг критике союзников за недостаточную поддержку американской кампании против Ирана, однако отверг заявления о нехватке оружия.

"У нас есть запасы по всему миру, и мы можем взять их, если нам это понадобится", - заявил Трамп.

Несмотря на обещания Белого дома в четыре раза увеличить производство критического оружия, на преодоление дефицита уйдут годы.

"Пентагону, возможно, придется вести долгую войну на Ближнем Востоке, одновременно укрепляя позиции в Азии", - подчеркнул эксперт Института Брукингса Том Райт.

По его словам, в этой ситуации Соединенные Штаты готовы "бросить Европу под автобус", поэтому европейским странам необходимо восстанавливать собственную оборонную промышленность "на сверхсветовой скорости".

Напомним, США критически исчерпали запасы самых дорогих ракет . Стремительное истощение стратегических арсеналов Пентагона из-за конфликта на Ближнем Востоке неожиданно поставило под угрозу способность Соединенных Штатов отражать другие глобальные угрозы.

