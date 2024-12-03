"США столкнутся со страшной угрозой": генсек НАТО предостерег Трампа о завершении войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа, что США могут столкнуться со страшной угрозой Китаю, Ирану и Северной Корее. Это произойдет в том случае, если Украина будет вынуждена пойти на уступки для завершения войны с Россией.

Об этом Рютте сказал в интервью Financial Times Рютте.

"Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын и российский лидер, Си Цзиньпин и Иран совместно радуются тому, что мы пришли к соглашению, не устраивающему Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы," но и для США", — сказал Рютте.

Рютте добавил, что Россия, Китай, КНДР и Иран тесно сотрудничают в военных и экономических вопросах. И это активизирует войны как на Украине, так и на Ближнем Востоке.

"Эти разные части мира, в которых происходят конфликты и которыми должны управлять политики, все больше и больше соединяются. И есть Си Цзиньпин, который очень внимательно следит за тем, что из этого выйдет", — сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, приоритетом является усиление военной поддержки Украины перед возможными мирными переговорами с РФ. Ведь когда Зеленский решит начать переговоры, он должен сделать это с позиции силы.

Ранее Рютте сказал, что страны НАТО и новоизбранный президент США Дональд Трамп смогут посадить президента России Владимира Путина за стол переговоров, когда у Украины будет более сильная позиция.

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