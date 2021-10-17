США строят новые стратегические подлодки Columbia: названа цена одной

Средства на закупку первой такой субмарины уже выделены.

Первая американская стратегическая атомная подводная лодка класса Columbia, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, будет стоить около $ 8,5 млрд,

Об этом сообщает в документах, которые обсуждаются в Конгрессе США, - пишет "Интерфакс".

Средства на закупку первой такой субмарины уже выделены, идет ее строительство.

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Эти стратегические ракетоносцы должны сменить устаревшие субмарины класса Ohio. Всего к 2031 году должно быть построено и введено в боевой состав ВМС США 12 подлодок класса Columbia, способных нести 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D5 с разделяющимися ядерными головными частями индивидуального наведения.

На тихоокеанской базе Бангор будет размещено шесть подлодок и еще шесть на базе Кингс-Бэй на Атлантике. На боевом патрулировании в мировом океане будут одновременно находиться не менее восьми таких субмарин. Остальные будут проходить текущее обслуживание на базах.

Всего на программу замены подлодок в предстоящие годы предполагается потратить $ 109,8 млрд.

Создаваемые перспективные стратегические атомные подводные лодки класса Columbia рассчитаны на 42 года службы. Их строят на верфях компаний General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding.

Программа строительства новых подводных ракетоносцев класса Columbia сейчас является приоритетной для американских стратегических ядерных сил.

Ранее сообщалось, что американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море и получила большие повреждения.

Напомним, что ранее в США инженера-ядерщика ВМС США и его супругу арестовали из-за обвинения в шпионаже. Они сделали нескольких попыток передать секретную информацию об американских атомных подводных лодках другой стране.

Добавим, что ранее между несколькими странами вспыхнул международный скандал из-за подводных лодок.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

Также посольство Китая в Вашингтоне отреагировало на решение об создании альянса. По словам представителя китайского посольства Китая в Вашингтоне Лю Пенью, которого цитирует Reuters, этим странам следует избавиться от "менталитета холодной войны и идеологических предрассудков".

Отметим, в последние годы Пекин обвиняют в повышении напряженности на спорных территориях, таких как Южно-Китайское море.

Заметим, что, по информации СМИ, США, Великобритания и Австралия согласовали детали военного альянса без участия Франции.

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

У сирийских берегов уже есть британская подлодка - СМИ

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