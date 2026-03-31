США стягивают элитные войска на Ближний Восток: Reuters узнало детали

Военные США. / © Associated Press

Тысячи солдат элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США начали передислокацию на Ближний Восток.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, среди брошенных сил – командный штаб дивизии, подразделения обеспечения и бригадная боевая группа. Ранее в регион были направлены 2,5 тыс. моряков и морских пехотинцев. Прибытие десантников будет продолжаться в течение недели. В общей сложности численность контингента составит около 3 тыс. военнослужащих дивизии.

По данным собеседников, решение по отправке войск в Иран еще не принято. Впрочем, американские солдаты будут наращивать потенциал потенциальных будущих операций в регионе.

Reuters отмечает, что этих солдат могут использовать для нескольких целей в войне. В частности, для попытки захвата острова Харг, являющегося центром 90% экспорта иранской нефти.

Другой вариант – обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Хотя эта миссия будет выполнена преимущественно с помощью воздушных и военно-морских сил, она может означать еще и развертывание американских войск на побережье Ирана.

"Любое применение наземных войск США - даже для ограниченной миссии - может составлять значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественности кампании в Иране и собственные предвыборные обещания Трампа избежать втягивания Америки в новые конфликты на Ближнем Востоке", - заключает издание.

Трамп хочет окончания войны в Иране

The Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп якобы готов завершить войну с Ираном без открытия Ормузского пролива. Ведь попытка силой восстановить полноценное судоходство может значительно затянуть боевые действия и вывести их за пределы первоначального плана, предусматривающего операцию продолжительностью 4-6 недель.

CNN пишет, что американский президент в отчаянии, потому что Иран не хочет завершать войну . Кроме того, журналисты издания отмечают, что глава Белого дома демонстрирует противоречивые сигналы по поводу операции. Это вызывает разочарование посреди законодателей Республиканской партии и союзников Америки.