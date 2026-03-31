США стягивают элитные войска в Иран: что задумал Трамп

Реклама

США начали массово взимать элитные подразделения и десантников в Персидский залив. В первый раз с начала конфликта завлекают войска для наземных операций. Вашингтон готовит новые сценарии борьбы против Ирана, выходящие за пределы обычных авиаударов.

Об этом пишет BBC.

Состав и численность группировки

По данным CBS News, в регион направили спецназовцев, в том числе «морских котиков» и армейских рейнджеров. Кроме них, туда направляются две экспедиционные группы морской пехоты и части 82-й воздушно-десантной дивизии.

Реклама

Отмечается, что в общей сложности прибудет не менее 8 000 военных, среди которых боевые подразделения и группы обеспечения без учета экипаже кораблей. Обозреватели выделяют три основных направления, где могут быть задействованы эти силы.

1.Разблокировка Ормузского пролива.

Через этот путь проходит около 25% мировой морской торговли нефтью и 20% сжиженного газа. После начала воздушной кампании союзников в феврале Иран заблокировал пролив. Они использовали сеть минных полей, ракетных позиций и безэкипажных катеров на островах (Кешм, Абу-Муса и другие).

Президент Дональд Трамп выставил Тегерану ультиматум: открыть путь к 6 апреля. В случае отказа США могут приступить к операции по захвату стратегических островов.

2.Захват нефтяного терминала на острове Харк.

Остров обеспечивает 90% иранского нефтяного экспорта. Установление контроля над Харком позволит США полностью перекрыть доходы правящего режима. Также это сохранит инфраструктуру для использования будущим правительством.

Реклама

3.Вывоз запасов обогащенного урана.

По данным WSJ, рассматривается сложный рейд по объектам в Натанге и Исфахане. Цель операции — конфискация более 600 кг обогащенного урана (разной степени очистки). Такая мера потребует присутствия войск на иранской территории в течение нескольких дней и полного подавления местной ПВО.

Сообщается, что опрокидывание сил постоянной готовности указывает на то, что конфликт выходит за пределы первоначальных планов воздушных ударов. Эксперты отмечают, что десантные операции на островах без дальнейшего выхода на материк могут превратить подразделения в статические цели для иранской артиллерии.

До этого США и Израиль воздерживались от масштабного наземного вмешательства. Однако нынешняя подготовка, по аналогии с предыдущими успешными операциями спецназовцев США, свидетельствует о готовности к точечным, но критически важным наземным рейдам для нейтрализации ядерного и экономического потенциала Ирана.

Война в Иране набирает обороты — последние новости:

Напомним, американские союзники в Персидском заливе убеждают президента США Дональда Трампа не останавливать военную кампанию до полного ослабления Ирана. Саудовская Аравия и ОАЭ видят в этом шанс достичь глубоких изменений в политике иранской власти или ее замены.

Реклама

Ранее мы писали, что США нанесли удар по большому иранскому составу боеприпасов в Исфахане. Кадры обнародовали в Сети. Были использованы 900-килограммовые бомбы, называемые «разрушителями бункеров».

Кстати, закупка российских систем С-400 стала стратегическим препятствием для обороны Турции. В ходе войны с Ираном Анкара вынуждена полагаться исключительно на помощь союзников по НАТО.