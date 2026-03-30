Военный США

По данным аналитиков, численность американских военных на Ближнем Востоке превысила 50 тысяч человек, что примерно на 10 тысяч больше привычного уровня.

Об этом пишет The New York Times .

В материале отмечается, что по прибытии 2 500 морских пехотинцев и еще 2 500 моряков общее количество американских сил в регионе возросло на фоне того, как президент США Дональд Трамп определяется с последующими шагами в войне против Ирана, которая длится уже месяц.

«Хотя до сих пор не ясно, какие именно задачи будут возложены на морских пехотинцев из 31-й экспедиционной группы морской пехоты, американские чиновники заявляют, что президент взвешивает возможность проведения более масштабной атаки, например, попытки захватить остров (Харк — ред.) или другую территорию в рамках усилий Ормузки из рамках усилий Трампа. Эта узкая водная артерия, по которой обычно проходит около 20 процентов мировой нефти, была в значительной степени закрыта из-за атак иранских сил, которые мстят за войну США и Израиля против их страны», — говорится в материале.

Как отмечает издание, обычно в странах региона — в частности, в Саудовской Аравии, Бахрейне, Ираке, Сирии, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте — находится около 40 тысяч американских военных на базах и кораблях.

По словам представителя Вооруженных сил США, из-за эскалации войны против Ирана это количество возросло до более чем 50 тысяч.

В то же время в эту цифру не включено 4 500 военнослужащих на борту авианосца Gerald Ford, недавно покинувшего регион после ряда технических неисправностей.

В частности, на корабле произошел пожар, после чего 23 марта он отправился в Крит, а затем прибыл в Хорватию. Дальнейший маршрут судна пока неизвестен.

Кроме того, на прошлой неделе Пентагон направил в регион около 2000 военных из 82-й воздушно-десантной дивизии для усиления своих возможностей.

Место их расположения не разглашается, однако, по данным издания, они находятся в зоне досягаемости Ирана.

В частности, десантников могут привлечь к потенциальной операции по захвату острова Харк — ключевого центра экспорта иранской нефти в Персидском заливе или к другим наземным операциям совместно с морской пехотой.

Однако военные эксперты предостерегают, что даже 50 тысяч военных недостаточно для проведения масштабной наземной операции.

«Однако военные эксперты предостерегают, что даже 50 000 военных, многие из которых находятся на море, — это слишком мало для любой крупной наземной операции. Израиль задействовал более 300 000 военных для своих операций в секторе Газа, начавшихся в октябре 2023 года. Коалиция под руководством США, вторгшейся в Ирак в 2003 году, в начале насчитывала почти 250 000 военных. Иран, площадь которого составляет около трети площади континентальной части США, имеет около 93 миллионов населения. Захват, не говоря уже о содержании, такой большой и сложной страны с таким вооружением силами в 50 000 военных, по мнению военных экспертов, невозможен», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что война между Соединенными Штатами и Ираном, которая длится уже четвертую неделю, вызывает все большее беспокойство в высшем руководстве Пентагона .

