США теряют позиции в Африке: СМИ предупреждают об усилении геополитического влияния России

США постепенно теряют связи со странами Африки, чем, вероятно, может воспользоваться Россия, чтобы получить большее влияние на африканском континенте.

Об этом пишет The Hill.

Соединенные Штаты были вынуждены вывести свои войска из Нигера после того, как там произошел переворот. Издание отмечает, что это послужило существенным поражением для американской армии в противостоянии с исламистскими группировками в африканском регионе Сахель.

По словам аналитика южноафриканской исследовательской и разведывательной компании In on Africa Жака Дю Пре, которого цитирует издание, уменьшение присутствия США в этом регионе может привести к новой вспышке исламского экстремизма, подобной активизации ИГИЛ десять лет назад.

Аналитик объяснил, что Сахель является очень важным регионом, и тот, кто будет его контролировать, сможет влиять на события не только в Африке, но даже в Европе. Поэтому на фоне увеличения террористической угрозы после вывода войск США из региона, Россия, скорее всего, будет пытаться усилить там свое влияние.

Издание напомнило, что госпереворот в Нигере, приведший в июле 2023 года к власти генерала Абдурахамана Чиани, стал возможным при поддержке российской ЧВК "Вагнер". К тому же Россия поддерживает тесные связи с Мали и Буркина-Фасо, возглавляемыми такими же военными хунтами, как Нигер. Известно, что эти страны подписали с РФ договоры безопасности.

Еще одна африканская страна, в которой Россия имеет большое влияние, – Ливия, где продолжается кровавый конфликт между двумя конкурирующими группировками. Также в скором времени РФ может договориться о создании своей военной базы в Центральноафриканской Республике, где все больше распространяются пророссийские настроения.

По мнению некоторых аналитиков, антизападные тенденции в Африке органичны и обусловлены древними обидами на бывшие колониальные государства. Однако и современные западные страны, в том числе и США, в свое время заключившие соглашения о безопасности в Сахеле, не уделяли внимания экономическим проблемам и потребностям региона, что заставляло африканские правительства искать поддержку "на стороне".

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