"США теряют терпение": Блинкен предупредил Израиль о последствиях действий в секторе Газа

Госсекретарь США назвал действия Израиля по уменьшению жертв среди гражданского населения в Секторе Газа "крайне недостаточными и неприемлемыми".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 4 апреля, заявил, что Вашингтон может изменить свою позицию по поддержке Израиля, если тот не примет меры по защите гражданского населения в Секторе Газа. Причиной этого является ухудшение гуманитарной ситуации и многочисленные гражданские жертвы в зоне операции ЦАХАЛа террористов ХАМАС.

Об этом пишет CNN.

Блинкен сделал заявление на пресс-конференции в Брюсселе после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В сообщении CNN говорится, что это можно считать "самым четким свидетельством" того, что Белый Дом "теряет терпение" в отношениях с правительством Нетаньяху "на фоне огромных гуманитарных жертв".

По словам госсекретаря США, убийство представителей гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня" (World Central Kitchen) "было не первым подобным инцидентом, но должно быть последним". Он также добавил, что лично "возмущен" смертью семи миссионеров WCK.

По оценке Блинкена, действия, предпринятые израильским правительством для уменьшения жертв среди гражданского населения, были "крайне недостаточными и неприемлемыми".

Напомним, Байден подверг критике Израиль из-за смерти работников известной гуманитарной организации в Газе. Среди погибших волонтеров оказался один гражданин США.

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