США требуют от Греции разрешения на размещение истребителей на острове Крит

США требуют от Греции разрешения на размещение истребителей на острове Крит

Администрация Вашингтона направила в Грецию официальное заявление с просьбой разрешить разместить истребители F-35 и F-15 на территории острова Крит.

В Афинах уже готовят ответ. Если соответствующая заявка будет одобрена, США смогут разместить истребители на авиабазе "Суда".

Об этом пишет турецкое издание Ulusal Kanal.

Отмечается, что на острове расположен один из основных опорных пунктов НАТО в регионе. Там авиация США, вероятно, примет участие в военных учениях на территории Средиземноморья.

Пока неизвестно, сколько именно единиц техники и личного состава Штаты направляют на остров.

Кроме того, издание сообщает, что США требуют от Греции направить в Украину вооружение, в частности, батареи С-300, системы ПВО и бронемашины типа БМП-1.

Напомним, Греция помогает РФ обходить санкции, несмотря на попытки ЕС запретить экспорт российских энергоресурсов.

США выделит более 40 миллиардов долларов для помощи Украине

Читайте также: