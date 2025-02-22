США требуют от Украины отозвать резолюцию ООН с осуждением России – WP

Предложенную американцами резолюцию в Киеве расценили как попытку приуменьшить ответственность России за вторжение.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине отозвать резолюцию ООН, в которой осуждается агрессия России. Соединенные Штаты предлагают свой вариант, в котором нет обвинений Кремля.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с предложением и говоривших на условиях анонимности.

Государственный секретарь США Марк Рубио в обнародованном в пятницу, 21 февраля, заявлении утверждает, что Вашингтон "предложил простую историческую резолюцию в ООН, которую мы призываем поддержать все страны-члены, чтобы проложить путь к миру".

“Поддерживая эту резолюцию, мы подтверждаем, что этот конфликт ужасен, что ООН может помочь положить ему конец, и что мир возможен. Мы твердо верим, что пора взять на себя обязательство прекратить войну”, – говорится в заявлении.

Эту резолюцию расценили в Киеве как попытку ограничить любое выражение ответственности России за вторжение.

По словам источника WP, Вашингтон сначала пересмотрел предложенную Украиной резолюцию и потребовал внести в нее некоторые изменения, чтобы сделать ее ослабленной, в том числе с пророссийскими формулировками в документе.

После этого Вашингтон предложил новую резолюцию и потребовал от Киева отозвать свой вариант, уже согласованный с другими странами-партнерами, которые планировали ее подписать.

Новое предложение "шокировало" украинцев, сказал изданию неназванный чиновник, и президент Украины Владимир Зеленский дал указание МИД Украины не отозвать свой вариант.

“Их предложение является очень короткой и совершенно новой речью. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к примирению с [президентом России Владимиром] Путиным, а не на призыв к миру”, — сказал чиновник.

Из запроса администрации Трампа к Киеву следует, что они пытаются "обойти все возможные процедуры в ООН", требуя от Украины добровольно отозвать свой текст, чтобы открыть путь другим странам подписать более мягкий текст США.

"У нас есть много признаков возможных плохих вещей, но шокирует то, что они оказывают давление на [Украину], а не на россиян", — сказал чиновник.

Напомним, Соединенные Штаты предложили в ООН свой проект резолюции по третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Эта резолюция существенно отличается от текста, который подготовили Украина и европейские партнеры, поскольку содержит правки, предложенные российской стороной.

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