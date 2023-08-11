США убедили Египет не давать оружие России: получит ли его Украина

В этом году египетская сторона отказалась от предоставления оружия российским террористам под давлением США. Страну также неоднократно просили передать оружие украинской армии, но она пока отказывается.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Подробности

В материале говорится, что Египет "сопротивляется" просьбой представителей США отправить оружие в Украину. Это создает препятствие для усилий администрации президента Джо Байдена по обеспечению ВСУ всем необходимым для проведения контрнаступления. Известно, что США просили о:

артиллерийские снаряды;

противотанковые ракеты;

системы ПВО;

стрелковое оружие.

Отмечается, что официально Египет не отвергал запрос об оружии для Украины. Однако в приватном общении египетская сторона дала понять, что не планирует передавать вооружение. В то же время в Госдепе отмечают, что обсуждения с египетскими партнерами "взаимной заинтересованности в прекращении войны продолжаются и продуктивны".

Важно, что благодаря поставкам партнеров сейчас Украина имеет гораздо более современный потенциал, чем Россия. Президент Польши Анджей Дуда призвал мир увеличить поставки оружия в наше государство.

Читайте также: