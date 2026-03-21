США ударили по финансам "Хезболлы": введены новые санкции

США / © Associated Press

Реклама

США ввели санкции против глобальной сети, финансово поддерживавшей группировку "Хезболла". Ограничения направлены на лиц и компании, которые помогали организации получать денежные средства через разветвленную систему бизнесов и проектов в разных регионах мира.

Как заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Томми Пиготт, такие шаги являются ответом на действия "Хезболлы", которая, по его словам, продолжает направлять значительные ресурсы на террористическую деятельность.

В Вашингтоне отмечают, что группировка действует в интересах Ирана и ставит терроризм выше безопасности мирного населения Ливана. При этом "Хезболла" тратит миллионы долларов, в то время как гражданские граждане страны остаются без надлежащих условий для жизни.

Реклама

Новые санкции имеют целью перекрыть финансовые каналы организации и сделать невозможным получение доходов, используемых для поддержки ее деятельности, а также усложнить обход предыдущих ограничений.

В США подчеркивают, что подобные меры направлены на уменьшение угрозы безопасности как для американских интересов, так и для региона Ближнего Востока в целом.

Напомним, что ранее ЦАХАЛ начал удары по целям "Хезболлы" по всему Ливану.

