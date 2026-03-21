- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 69
- Время на прочтение
- 1 мин
США ударили по финансам "Хезболлы": введены новые санкции
Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против международной финансовой сети, обеспечивавшей деятельность группировки "Хезболла".
США ввели санкции против глобальной сети, финансово поддерживавшей группировку "Хезболла". Ограничения направлены на лиц и компании, которые помогали организации получать денежные средства через разветвленную систему бизнесов и проектов в разных регионах мира.
Как заявил заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Томми Пиготт, такие шаги являются ответом на действия "Хезболлы", которая, по его словам, продолжает направлять значительные ресурсы на террористическую деятельность.
В Вашингтоне отмечают, что группировка действует в интересах Ирана и ставит терроризм выше безопасности мирного населения Ливана. При этом "Хезболла" тратит миллионы долларов, в то время как гражданские граждане страны остаются без надлежащих условий для жизни.
Новые санкции имеют целью перекрыть финансовые каналы организации и сделать невозможным получение доходов, используемых для поддержки ее деятельности, а также усложнить обход предыдущих ограничений.
В США подчеркивают, что подобные меры направлены на уменьшение угрозы безопасности как для американских интересов, так и для региона Ближнего Востока в целом.
Напомним, что ранее ЦАХАЛ начал удары по целям "Хезболлы" по всему Ливану.
