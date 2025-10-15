США ударили по судну возле Венесуэлы: подробности

Удары США по лодкам / Иллюстративные фото

США ударили по лодке вблизи Венесуэлы. Вероятно, оно перевозило наркотики.

Кадры обнародовал президент США Дональд Трамп.

США ударили по лодке вблизи Венесуэлы

По словам главы Соединенных Штатов, атакованное судно занималось наркотрафиком в международных водах. Из-за обезвреживания лодки есть жертвы среди экипажа. Погибли 6 находившихся на нем мужчин.

Отметим, что это не первый подобный удар. Так, 16 сентября Вооруженные силы США нанесли удар по лодкам у берегов Венесуэлы. Причина идентична — перевозка наркотиков. Тогда погибли 3 мужчины, а ни один военнослужащий США не пострадал.

«Внимание! Если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев, мы охотимся за вами», — отметил Трамп.

Нападение прокомментировал министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

«Нужно ли начинать войну против своих латиноамериканских соседей на основе ложных нарративов Использовать деньги налогоплательщиков для нападения на скромных рыболовов? Ничто не оправдывает войну», — обратился он в США.

Ранее в США отметили, что готовят удары по наркоторговцам из Венесуэлы.

«Трамп готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в страну и привлечь виновных к ответственности», — заявил высокопоставленный чиновник администрации.