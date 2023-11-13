США ударили по объектам в Сирии, которые используются Корпусом стражей исламской революции

Вооруженные силы США нанесли высокоточные удары по объектам в восточной Сирии.
Об этом говорится в заявлении министра обороны Ллойда Дж. Остина на сайте Пентагона о дополнительных военных ударах США в Сирии.
Объекты в Сирии используются Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и аффилированными с Ираном группами, в ответ на непрерывные атаки на американский персонал в Ираке и Сирии. Удары были нанесены по объектам вблизи городов Абу-Камаль и Маядина соответственно.
«У президента США Джо Байдена нет высшего приоритета, чем безопасность американского персонала, и он руководил сегодняшней акцией, чтобы четко дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, свой персонал и свои интересы», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее сообщалось, что более 20 американских военных получили ранения в результате атак беспилотников на базы США в Ираке и Сирии.
Кроме того, мы ранее информировали, что за несколько недель до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября сотни боевиков палестинской исламистской группировки прошли специализированную боевую подготовку в Иране.
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