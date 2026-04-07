США ударили по острову Харг в Иране (видео)

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по острову Харг в Иране. Последствия и утраты устанавливаются.

Об этом сообщает Clash Report.

Удари США по острову Харг в Ірані

«Иранский остров Харг получил несколько ударов», — говорится в сообщении.

По данным издания, американские военные атаковали военные цели на острове Харг. В частности, речь идет об укрытиях и оборонных объектах.

Чем важен остров

Как известно, Харг является важным стратегическим объектом Ирана. Это ключевой нефтяной терминал страны, по которому проходит большинство экспорта сырой нефти страны. Он имеет критическое значение для экономики, поскольку обеспечивает основные валютные поступления от энергоресурсов. Кроме того, Харг является важным логистическим и военным объектом в Персидском заливе, влияющим на безопасность судоходства в регионе.

Война в Иране обостряется — последние новости

Ранее Иран пригрозил нанести удар по американскому центру искусственного интеллекта в Абу-Даби, реализуемом при участии OpenAI, Oracle и Nvidia. По данным иранских военных, этот объект находится в пределах досягаемости ракет и рассматривается как потенциальная цель. Заявление прозвучало после удара по технологическому университету в Тегеране, в результате которого повреждена инфраструктура для развития ИИ. В то же время, США официально не подтвердили свою причастность к этой атаке.

Трамп заявил, что США способны полностью уничтожить Иран «за одну ночь», подчеркнув военное превосходство страны. По его словам, такой сценарий возможен при обострении ситуации или отсутствии договоренностей. В то же время он намекнул, что решение будет зависеть от дальнейших действий Тегерана.