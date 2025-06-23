США ударили по ядерным объектам Ирана: почему это не вступление в войну и вспыхнет ли Ближний Восток

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Хотя еще в четверг, 19 июня, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт убеждала, что Дональд Трамп дает Тегерану дополнительные две недели, чтобы все же прийти за стол переговоров. Но уже ранним утром в воскресенье, 22 июня, США нанесли комбинированные удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанге и Исфахане.

В Фордо в горе на глубине 100 и более метров находится самый защищенный иранский ядерный объект. Ядерный объект по обогащению урана в Натанге тоже находится под землей и защищен высокоармированным бетоном. К тому же подземные ядерные объекты Тегерана соединены тоннелями с поворотами на 90 градусов. Израильская армия, в отличие от США, не имеет в своем арсенале оружия, способного поражать такие цели.

Присоединившись к операции Израиля, на объект в Фордо американские бомбардировщики B-2 сбросили 13-тонные противобункерные бомбы GBU-57, что явилось их первым в мире боевым применением. На полученных впоследствии спутниковых снимках Maxar видно шесть кратеров от ударов вдоль горного хребта, проходящего над этим подземным ядерным объектом. Такие же бомбы США сбросили и на объект в Натанге, дополнительно атаковав его и еще один объект в Исфахане 30 ракетами Tomahawk.

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Сразу после этих ударов Трамп поспешил заявить, что с ядерной программой Ирана покончено. Но впоследствии американское командование отметило серьезные повреждения объектов. Эксперты предупреждают, что на точный анализ последствий бомбардировок уйдет время. Поэтому пока преждевременно утверждать об уничтожении центрифуг, как и топлива, необходимого для обогащения урана и создания атомной бомбы. Вице-президент Джей Ди Вэнс уже заявил, что «США воюют не с Ираном, а с ядерной программой Ирана». А госсекретарь США Марко Рубио добавил, что Америка не стремится к изменению режима в Тегеране.

Итак, нанесет ли Иран ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке? Как присоединение США к сделке Израиля по уничтожению ядерной программы Тегерана ударит по нефтяным ценам? Но может ли на Ближнем Востоке разгореться более широкий конфликт? Читайте на сайте ТСН.ua.

Трамп пошел ва-банк: Россия и Китай «слили» Иран

Я могу это сделать, а могу и не сделать. Никто не знает, что я буду делать. Но я могу сказать вот что: У Ирана много проблем и хочет вести переговоры». Так, Дональд Трамп в среду, 18 июня, ответил на вопросы журналистов о возможном участии США в ударах Израиля по иранским целям. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как американские чиновники не исключили, что следующие 24-48 часов будут решающими. И, несмотря на заявление спикера Белого дома Кэролайн Левитт о «две недели», менее чем через 30 часов после этого Трамп отдал приказ бомбить ядерные объекты Ирана.

Впоследствии американские СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, напишут, что заявление о «две неделе» — это был отвлекающий маневр. окончательное решение Трамп принял в пятницу вечером, 20 июня, играя в гольф в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. молот».

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«Момент был выбран правильно. Аятолла (Хаменеи — Ред.) показал Трампу и США средний палец. И это имело свою цену», — сказала изданию Axios доверенное лицо президента США. Другой американский чиновник добавил, что как раз в момент нанесения американскими бомбардировщиками удара, спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф направил сообщение министру иностранных дел Ирана Аббасу Арагчи, что это единичная операция исключительно против ядерной программы Ирана.

В обращении к нации уже после нанесенных ударов Трамп заявил о полном уничтожении всех трех ядерных объектов Ирана в Фордо, Натанге и Исфахани. Министр обороны Пит Гегсет также сказал об уничтожении ядерных амбиций Ирана. Вместе с этим, чуть позже, глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн сказал о «серьезных повреждениях и разрушениях».

«Иранские истребители не летали, и, похоже, иранские зенитно-ракетные системы не видели нас на протяжении всей миссии. Мы сохранили элемент неожиданности. Окончательная оценка боевого ущерба займет некоторое время, но начальная оценка показывает, что все три объекта получили чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения», — сказал Кейн.

В воскресенье и понедельник, 22-23 июня, все пытались спрогнозировать, как на присоединение США к ударам Израиля может ответить Иран. Ибо из Тегерана даже звучали заявления о «прямом вступлении США в войну». Однако ни заседание Совбеза ООН, ни поездка Аббаса Арагчи в Москву в понедельник, 23 июня, не дали Ирану какой-либо надежды, что его союзники по «оси зла» готовы прийти на помощь.

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Китай ограничился заявлением представителя своего МИД Линь Цзяня о «решительном осуждении» и «скорейшем прекращении огня». В Москве же Тегерану напомнили, что в свое время предлагали совместно разрабатывать системы ПВО, но Иран отказался. Договор о стратегическом партнерстве, который Россия и Иран подписали в январе 2025 года, как сказали в Кремле, не предусматривает военной помощи в случае внешнего нападения на одну из сторон.

Что будет дальше: цены на нефть и глобальная война

Многие аналитики и эксперты были уверены, что по ряду важных причин Трамп не отдаст приказ атаковать ядерные объекты Ирана.

Во-первых, и об этом уже писал ТСН.ua, по данным опроса YouGov и Economist, 60% американцев выступали против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном. эту идею ультраконсервативное и пророссийское крыло MAGA.

Сеть облетели отрывки подкаста известного американского пропагандиста Такера Карлсона, который в прошлом году ездил в Москву записывать интервью с Путиным, с сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом, где Карлсон критикует возможность присоединения США к атакам Израиля на население Ирана и ядерного объекта. И Тед Круз затруднился ответить, что в Иране проживает около 90,6 млн человек.

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К тому же, прежде чем отдать приказ нанести удары по ядерным объектам Ирана, Трамп пообедал со Стивом Бенноном — бывшим стратегом Белого дома и страшным советником Трампа во время его первого президентского срока, четыре месяца отсидевшего в тюрьме. Он тоже критиковал возможное присоединение США к операции по уничтожению ядерных объектов Ирана. Поэтому после этого обеда многие предположили, что Трамп все же не примет это рискованное решение.

Во-вторых, все ожидают ответного шага Тегерана. Это могут быть иранские ракетные удары по кораблям ВМС США и американским базам в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Ираке и ОАЭ. мирового экспорта нефти и до 20% сжиженного природного газа, в том числе из стран Персидского залива. продажи нефти, получая больше денег для продолжения войны.

«Увидим, что решит Иран. Если они позвонят по телефону и скажут, что готовы встретиться, мы готовы это сделать. Президент ясно дал это понять с самого начала. Он предпочитает дипломатическое решение этого вопроса. Но он также сказал им, что у нас есть 60 дней, чтобы достичь прогресса, иначе произойдет что-нибудь другое», — предупредил Иран Марко Рубио в воскресенье, 22 июня.

Госсекретарь США также подтвердил, что Америка не ставит своей целью изменить режим в Тегеране. Правда, Трамп в сообщении в своей соцсети TruthSocial это фактически опроверг: «Политкорректно не принято использовать термин „смена режима“, но если нынешний иранский режим не способен „Сделать Иран снова большим“, то почему бы и не произошло изменение режима?».

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Дата публикации 21:04, 22.06.25 Количество просмотров 18 Поворот в войне в Иране ударит и по Украине! Ждать ли мега эскалацию?