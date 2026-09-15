США ударили санкциями по одному из крупнейших банков России: какая причина

США ввели санкции против ВТБ / © Фото из открытых источников

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против российского банка ВТБ из-за его деятельности, связанной с Ираном.

Как сообщает Reuters, о новых ограничениях заявили в Министерстве финансов США.

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По данным американского ведомства, ВТБ открыл представительства в Иране и производил расчеты с находящимися под санкциями иранскими банками. Кроме того, российский банк был вовлечен в перемещение миллиардов долларов замороженных иранских активов.

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американская администрация и дальше будет преследовать лиц и организации, которые помогают Ирану поддерживать его деятельность.

«Министерство финансов будет продолжать оказывать и обезвреживать тех, кто оказывает материальную, технологическую или финансовую поддержку, что позволяет иранскому режиму поддерживать свою террористическую деятельность», — заявил Бессент.

Еще на прошлой неделе Бессент предупреждал, что администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции против крупного банка.

Как отмечает Reuters, таким образом Вашингтон продолжает усиливать экономическое давление на Тегеран. Цель США — добиться прекращения войны между США и Ираном, которая длится уже более шести месяцев.

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Ранее сообщалось, что в ЕС не договорились о продлении индивидуальных санкций против РФ за день до их всплытия и устроили «торги» за снятие ограничений с российских богачей.

Мы ранее информировали, что сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь призвал Палату представителей США поддержать законопроект об ужесточении санкций против России.

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