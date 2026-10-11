США угрожают заблокировать поставки оружия Украине — FT узнала детали

США угрожают прекратить поставки оружия Украине из-за ударов по российским НПЗ / © Unsplash

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Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила остановить механизм закупки американского оружия для Украины, чтобы заставить Киев прекратить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

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По словам собеседников издания, американские представители звонили по телефону европейским коллегам в субботу и воскресенье, пытаясь добиться прекращения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Белый дом отказался подтвердить или прокомментировать эти контакты.

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Чиновники утверждают, что Вашингтон также угрожал прекратить обмен разведывательными данными с Украиной и остановить действие механизма PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), с помощью которого закупают американское вооружение для Украины.

«Они звонят по телефону в Киев… они звонят всем (в Европе — ред.)», — рассказал изданию один из чиновников, получивший звонок от представителя Министерства обороны США.

Трамп заявил об энергетическом перемирии между Украиной и РФ

11 октября Дональд Трамп неожиданно заявил в социальных сетях, что Украина и Россия якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга.

«Немедленно вступает в силу ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕМИРЬЕ в войне между Россией и Украиной. Обе стороны согласились. Не нарушайте его!» — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

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Что известно об энергетическом перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности прекратить обстрелы нефтеперерабатывающих заводов. Он также назвал хорошим заявление американского президента, хотя оно и стало для него новостью. В то же время он отметил, что «важно, чтобы это стало частью реальности».

Глава государства заверил, что поддерживает все реальные форматы прекращения огня и прекращения войны.

«Украина готова не наносить удары по российской энергетике, и рассчитываем на аналогичную готовность России и на договоренность президента Соединенных Штатов Америки по этому поводу. Мы приветствуем такую договоренность», — объяснил он.

После этого РФ, похоже, проигнорировала заявление Трампа об энергетическом перемирии между Украиной и РФ, ударила по ТЭЦ-5 в Харькове.

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