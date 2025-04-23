США уходят из Европы: Трамп может сократить американское присутствие на континенте ради соглашения с Путиным

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И чем ближе к саммиту НАТО в конце июня в Гааге, тем сильнее растет это беспокойство, особенно среди стран восточного фланга Альянса. Однако, если в свой первый президентский срок Трамп угрожал вывести США из НАТО, если европейские союзники не увеличат свои оборонные расходы минимум до 2% ВВП, сейчас эта планка выросла уже до 5% ВВП. К тому же, сейчас к этому добавились еще четыре значимых фактора:

сокращение госрасходов США;

фокус Америки в Китае;

курс администрации Трампа на сближение с Россией;

и критика европейской политики и отдельных лидеров ЕС командой Трампа.

Американские войска в Европе дислоцируются с тех пор, как закончилась Вторая мировая. Во время Холодной войны их количество достигало почти полумиллиона военнослужащих. После развала СССР это количество сократилось до десятков тысяч. И после начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году США увеличили свое присутствие в европейских странах-членах НАТО до около 80 тыс. человек. (в начале 2025 года Европейское командование США (EUCOM) заявляло о 84 тыс.). Больше американских войск в Германии — около 39 тыс. На втором месте Польша — около 10 тыс. И тройку замыкает Италия — 13 тыс.

Так что не сложно догадаться, из каких именно стран будет выведено больше всего американского военного контингента, если администрация Трампа все же примет это решение. Да, примет ли? И как это зависит от договоренностей Трампа с Путиным? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Во время знаменитого спича вице-президента США Джей Ди Венса на нынешней Мюнхенской конференции безопасности в середине февраля, когда он прямо сказал, что угроза Европе происходит не от России или Китая, а изнутри самой Европы, министр обороны Пит Гегсет находился в Польше с первым зарубежным визитом. И, стоя на пресс-конференции со своим польским коллегой, Пит Гегсет заявил, что Европе не стоит рассчитывать, что американское военное присутствие на континенте будет продолжаться вечно.

Хотя американские СМИ и пишут, что еще задолго до возвращения Трампа в Белый дом США предупреждали своих европейских союзников о неизбежном сокращении американского военного контингента в Европе, потому что Вашингтон хочет сфокусироваться на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе, все же полномасштабное вторжение. Байден наоборот решил увеличить численность американских войск в Европе на 22 тыс. Однако, похоже, администрация Трампа пересматривает это решение.

В марте The Washington Post сообщала об опасениях европейских лидеров относительно возможного решения администрации Трампа сократить присутствие США в Европе на 20 тыс. военных. О таком же количестве сообщали еще в январе и европейские СМИ. Однако уже в апреле NBC News написал о сокращении на 10 тыс. военных именно в странах Восточной Европы.

«Цифры еще обсуждаются, но предложение может предусматривать вывод до половины сил, отправленных Байденом (половины от 22 тыс. военнослужащих — Ред.). Внутренние дискуссии по сокращению количества американских войск в Румынии и Польше (хотя не факт, что вывод будет происходить именно из этих двух стран — Ред.) происходит в то время, когда Трамп пытается убедить Путина согласиться на прекращение огня», — говорится в публикации NBC News.

По словам шести американских и европейских чиновников, на которых ссылается телеканал, данное решение сыграет на руку только Путину. Еще в декабре 2021 года, за два месяца до начала полномасштабного вторжения в Украину, в Кремле в ультимативной форме потребовали от США и НАТО «собирать манатки» и забираться на «границы» 1997 года, ставя под сомнение несколько волн расширения Альянса на Восток. Россия и сейчас не отказалась от того, что выходит далеко за рамки одного из условий Путина по неуступлению Украины в НАТО в рамках урегулирования войны.

Не секрет, что в окружении Трампа есть люди, выступающие не только за существенное сокращение американского военного контингента в Европе, но даже выход США из НАТО. Сам Трамп неоднократно уверял, что Америка не собирается уходить из Альянса, но последовательно критиковал европейских союзников за недостаточный уровень оборонных расходов. К примеру, в 2020 году, во время своего первого президентского срока, Трамп объявил о выводе 12 тыс. американских военных из Германии, потому что Берлин не хотел увеличивать расходы на свою армию.

В феврале 2021 года Байден приостановил это решение. Но ничто не мешает Трампу это повторить. Действующий президент США и его команда постоянно повторяют, что это Америка платит за безопасность Европы в то время, как европейцы, которые «постоянно обворовывали Америку», живут богаче американцев (что не является правдой — Ред.). Действительно, оборонный бюджет США в этом году — почти $900 млрд. А в 2026 году Трамп обещает увеличение до $1 трлн. В 2024 году американские оборонные расходы составили почти 70% общего оборонного бюджета НАТО (если составить оборонные бюджеты всех стран-членов Альянса — Ред.).

США уже давно и последовательно выступают за паритет в оборонных расходах. То есть, чтобы европейские союзники США по НАТО плюс Канада и Турция тратили на оборону хотя бы столько же, сколько и Америка каждый год. Однако вряд ли они быстро увеличат свои оборонные расходы до 5% ВВП, как этого требует Трамп. Ведь еще не все добились даже целевого показателя в 2% ВВП, что было требованием Трампа во время его первого президентского срока.

К тому же в разгар мировой торговой войны. Хотя администрация Трампа и приостановила действие новых драконовских пошлин на 90 дней, по экспорту ЕС все равно применяется базовый 10% тариф плюс 25% на алюминий и сталь. Поэтому многие эксперты и аналитики, и, надо сказать, небезосновательно, предупреждают, что все это может толкнуть европейские страны в объятия Китая, чтобы уменьшить свои потери от защитных экспортных пошлин, введенных Трампом, в условиях, когда им нужно увеличивать свои оборонные расходы.

Все это поколебало долгосрочное доверие США. Мало того, что Джей Ди Вэнс постоянно критикует европейцев за какую-то не такую демократию, борьбу с дезинформацией правых и ультраправых политиков, почти все в Европе поддерживаемые Россией, так он еще и связывает все это с оборонными расходами. Недавно, например, Вэнс намекал:

«Вся оборона Германии субсидируется американскими налогоплательщиками. Сегодня в Германии находятся тысячи и тысячи американских военных. Вы думаете, что американские налогоплательщики выдержат это, если вас бросят в тюрьму в Германии за публикацию критических твитов? Конечно нет».

В недавнем интервью посол США при НАТО Мэттью Витакер хоть и подтвердил приверженность Америки членству в НАТО и статье 5 Альянса о коллективной обороне, однако также призвал не забывать о статье 3 относительно собственной индивидуальной обороны каждой страны-члена блока. Именно поэтому, по его словам, столь важно увеличивать оборонные бюджеты до 5% ВВП, на что уже согласились четыре страны НАТО. Однако увеличение расходов на оборону — одно, а значительное сокращение американского военного присутствия в Европе — совсем другое.

Это не только пошатнувшийся статус-кво в регионе после Второй мировой и окончания Холодной войны, но и пришлет четкий сигнал Кремлю, что можно идти дальше. Уж не говоря, что это может быть предметом более широкой договоренности Трампа и Путина. Пока подтверждений этому нет. Это скорее опасения, причем вполне оправданные, отдельных европейских стран, граничащих с Россией и Беларусью. При этом, например, должностные лица нордических стран настаивают на разработке четкой дорожной карты, где будет прописано, как будет происходить выход США с континента, если Вашингтон в конечном итоге примет это решение.

Пока мы этого не видим. Тем не менее, мы видим, как США при втором президентстве Трампа отступили от лидерства в помощи Украине, в том числе и в группе «Рамштайн», договариваясь с Россией за спинами Украины и стран ЕС о, например, признании фактической российской оккупации украинских территорий. К тому же довольно серьезным звоночком для Европы в начале апреля стал выход американских военных из ключевого хаба помощи Украине в Польше — аэропорту Ясенка под Жешувом. Именно через него с 2022 года проходило 95% военной помощи для Украины. Контроль над аэропортом взял на себя НАТО.

Дата публикации 08:02, 23.04.25 Количество просмотров 51 Пожертвовать территориями в обмен на мир! С чем в Лондоне стартуют переговоры?