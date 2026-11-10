США, Украина и Европа согласовали позицию перед переговорами с Россией: заявление Уиткоффа

О чем договорились США, Украина и Европа / © Associated Press

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа в мирных переговорах Украины и РФ Стив Уиткофф опубликовал новое заявление по итогам встречи между Соединенными Штатами, Украиной и европейскими партнерами.

В заявлении говорится о согласовании общей позиции перед переговорами с РФ.

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Заявление Уиткоффа после встречи США, Украины и Европы на переговорах

Перед переговорами с Россией делегации Украины, США и ЕС провели совместную встречу. По словам Уиткоффа, разговор прошел в максимально партнерской атмосфере: стороны постоянно консультируются, двигаются к общим целям и вместе заботятся о безопасности в евроатлантическом регионе.

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Участники встречи выразили четкую позицию по условиям будущего мира:

«Любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимое принятие решений и предоставлять надежные гарантии безопасности для Украины», — пишет Уиткофф.

Общая цель союзников — создать реально действующую систему безопасности. Она должна надежно защитить Украину на годы вперед и дать уровень доверия, без которого подписать соглашения просто невозможно.

Кроме самого мира, стороны обсудили, как будут работать европейские структуры безопасности и соглашения после войны. Участники встречи согласились: чтобы избежать новых конфликтов, вопросы безопасности послевоенного времени нужно решать уже сейчас.

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«Участники обсудили обеспечение надежных механизмов управления рисками и избегание опасной эскалации. Они подтвердили общую приверженность крепкой послевоенной архитектуре европейской безопасности и четко заявили, что сильное НАТО будет оставаться центральным элементом евроатлантической коллективной обороны», — добавляет Уиткофф.

Кроме того, США, Украина и европейские партнеры будут продолжать взаимодействие на протяжении всего переговорного процесса. Общими целями остаются широкие многосторонние дискуссии с привлечением Европы.

Мирные переговоры в Абу-Даби: последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ по гарантиям безопасности, прекращению огня и окончанию войны. Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров, в ее состав также войдут Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

От США в переговорах примут участие спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а российскую сторону будут представлять Владимир Мединский, Сергей Рябков, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.

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Перед трехсторонней встречей Украины и США проведут консультации с европейскими партнерами. Несмотря на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что Европу на переговоры не приглашают, присутствие ее представителей подтвердила Урсула фон дер Ляйен и иностранные СМИ. Главной темой переговоров станут гарантии безопасности для Украины, России и Европы.

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